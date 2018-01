tigre

El expresidente de México Luis Echeverría Álvarez podrá festejar en familia sus 96 años de vida, que recién cumplió, pues hoy mismo podría ser dado de alta del hospital de Santa Fe, donde fue internado tras una afección de las vías respiratorias para evitar que, con las bajas temperaturas, el cuadro se complicará.

hombre fuerte

El coordinador de la campaña priista, Aurelio Nuño, asegura que los adversarios de José Antonio Meade no dejan de hablar y hablar de su campaña porque es el rival más fuerte, o sea, el rival a vencer. En una entrevista con José Cárdenas en Radio Fórmula, el exsecretario de Educación dijo que tanto Ricardo Anaya como Andrés Manuel López Obrador están muy preocupados, por eso hablan de Meade pero no se atacan entre sí. Quién sabe qué encuestas traerá Nuño, o será que no las ha sabido ler bien.

payaso triste

Serían las encuestas, o el apoyo de las tribus, o los dados, o el sereno, pero el trabajo de meses no le alcanzó a Salomón Chertorivski para lograr la precandidatura de la alianza PAN-PRD-MC para la Ciudad de México, que —según las encuestas- recayó en Alejandra Barrales—. Aun sin haber logrado el objetivo, fue notorio que el extitular de la Sedeco en la CDMX fue el que más estudio, análisis, conocimiento y propuesta tenía ante muchos problemas que padece la ciudad. Ojalá que su trabajo no se pierda y sea considerado por quien llegue a gobernar.

enanos

Una definición de organización no está completa sin mencionar su evolución y —cuando no padece atrofias— adaptación al entorno. Pero los trabajadores de la cooperativa Luz y Fuerza del Centro, que surgió de lo que fuera el Sindicato Mexicano de Electricistas, liderado por Martín Esparza, entienden la resiliencia de otra manera y —al estilo que mejor conocen— realizaron frente a las oficinas del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México un mitin para exigir que se les dé una obra del nuevo aeropuerto que se está licitando.

oso

Para la cooperativa Luz y Fuerza, tener una ventaja competitiva es —como lo ha hecho desde hace mucho— presionar a las empresas para obtener canonjías, bajo criterios imposibles de aplicar en el proyecto del nuevo aeropuerto. Sería lamentable que su socio en la hidroeléctrica de Nuevo Necaxa, Mota Engil, respaldara esta posición, pero es más probable que la portuguesa esté sintiendo pena ajena del ridículo de Esparza y su gente. No han comprendido que hace mucho se convirtieron en empresarios.

