La CNDH emitió una recomendación a José Reyes Baeza Terrazas, director del ISSSTE, y a Alberto Elías Beltrán, encargado de la PGR, por “violencia obstétrica” contra una mujer indígena que perdió a su bebé por negligencia, en una clínica de Baja California, sin que las autoridades investigaran los hechos.

Evidente, Rafael Moreno Valle ya renunció a sus aspiraciones presidenciales y decidió dejarle el campo libre al joven Ricardo Anaya. Y a quien no pareció gustarle mucho esa “decisión tomada junto con su familia, colaboradores y equipo de trabajo”, según tuiteó el exgober poblano, fue al senador Javier Lozano, quien a través de la misma red le expresó su despecho: “Por lo visto, no estoy en su ‘equipo de trabajo y colaboradores’, pues hasta ahora me entero de esta decisión. Ya veremos los saldos de su ‘negociación’”, escribió. Sin llorar, senador.

El vicecoordinador del grupo Morena-PT en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, pidió fincar responsabilidades a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX, y al diputado Mauricio Toledo, por la muerte de Martha Patricia Reyes, víctima de un ataque de hipertensión, según confirmaron sus familiares, luego del mitin en Coyoacán reventado por supuestos militantes del PRD. “A Miguel Mancera, al PRD nacional y capitalino, ya se les ensuciaron las manos de sangre, su control de daños no les va a funcionar”, clamó .

Sobredosis de grilla para los veracruzanos. Los tres principales precandidatos a la Presidencia coincidieron en Veracruz. José Antonio Meade metió segunda velocidad en el mensaje contra la corrupción y criticó duramente a Javier Duarte: “nos traicionó...no representa a los priistas”, afirmó. Ricardo Anaya, acompañado de Miguel Ángel Yunes Jr, se vio “obligado” a defender la candidatura del vástago del actual gobernador, “no se trata de imponer una monarquía”. AMLO no dejó pasar la ocasión para insultar a Meade y a Anaya: “son fresas y ñoños”, dijo.

Gerardo Leyva Gómez, investigador de la facultad de Química de la UNAM, desarrolla nuevos materiales para la cicatrización de heridas causadas por quemaduras, que en México cada año padecen 120,000 personas. En vez de cubiertas cutáneas, como los curitas, eventualmente se podrían aplicar nuevos materiales, en forma de gel. Los nuevos materiales para cicatrización son desarrollados por Leyva Gómez a partir de polímeros naturales y sintéticos. No portan fármacos, y son biodegradables.

