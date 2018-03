PELOTA

Aún no inician las campañas por la gubernatura del Estado de México y ya comenzó la guerra de acusaciones. Uno de los primeros en lanzar el primer golpe fue el PVEM, que acusó a Morena de intenta cooptar el voto con dádivas, mientras que el PRD está violando normas en materia de propaganda electoral.

MALABARISTA

La dirigencia nacional del PRD aseguró que el partido está comprometido a cumplir el pago de su deuda por 350 millones de pesos, principalmente por sanciones del INE. Alejandra Barrales aclaró que ya se liquidaron los adeudos con proveedores; sin embargo, las cuentas pendientes son deudas que dejaron militantes que ya ni siquiera están en la fracción política. También informó que no cuentan con recursos, entre otros motivos, porque muchos militantes han faltado al pago de sus cuotas.

ARLEQUÍN

Después de su autodestape , Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, pidió poner un alto a las especulaciones sobre su aspiración presidencial y dejó claro que por el momento no solicitará licencia y no frenará su ritmo laboral. Negó que sus declaraciones puedan causar inestabilidad al estado y mencionó que ha pedido a sus colaboradores no futurear ni relajar sus actividades. Afirmó que es demasiado pronto para entretenerse con cuestiones electorales y recordó que será hasta octubre próximo cuando inicie el proceso.

JAULA

Por tramposos y corruptos, tres servidores públicos del estado de Durango que apoyaron al PRI en el 2015 fueron condenados a un año y seis meses de prisión por cometer delitos electorales. Los acusados facilitaron a dos integrantes del PRI espacios educativos para hacer proselitismo e influir en el voto de los estudiantes. La PGR detalló que en septiembre del 2015, en su carácter de directivos, los inculpados apoyaron a dos priistas para realizar labores partidarias en un centro educativo, en horario de labores escolares.

GLOBOS

El que se anotó una estrellita en la frente durante el último año es el Infonavit, a cargo de David Penchyna, ya que ha trabajado de manera favorable para los derechohabientes, al aumentar 70% el crédito máximo y al duplicar el número de bancos que otorgan crédito, de tres a siete. También se observa que obtuvo un mayor monto de fondeo para alcanzar los 10,500 millones de pesos. Con esto se espera que más personas puedan obtener una vivienda digna y que haya más números positivos.

fuentes@eleconomista.com.mx