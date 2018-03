FOCA

Con el fin de prevenir la violencia de género, la diputada federal priista Ana Georgina Zapata Lucero planteó que instituciones de educación física y deporte implementen cursos de defensa personal para mujeres. La legisladora destacó la importancia de evitar que la violencia escale a casos de homicidio.

DOMADOR

En la colección de apoyos que ha sumado el presidente Enrique Peña Nieto tras cancelar su visita a EU, se suma el del Parlamento Ciudadano de México, dirigido por Martín Rodríguez Sánchez. El consejo directivo nacional de ese organismo acordó sumarse a los esfuerzos del gobierno mexicano para respaldar las acciones de defensa y protección de nuestro país y de nuestros connacionales porque consideran que la actitud del mandatario estadounidense Donald Trump es beligerante y contraria a los intereses del país.

MAGO

La gestión morenista en la delegación Cuauhtémoc acumula dudas entre los habitantes sobre lo acertado que fue votar por un cambio de partido, porque, se quejan muchos habitantes y comerciantes, lo único que ha cambiado son los que administran proyectos y recursos, sin transparencia. Ahora que remozan banquetas, piden a los ciudadanos que aporten la mano de obra, pero más tardan en comenzar que en llegar la policía a impedir las obras porque nadie les ha avisado . ¿Falta de comunicación o de arreglo ?

OSO

A Alejandra Barrales no le han salido bien las cuentas, y es que en vez de sumar ha ido restando. Primero, no logró una alianza para su partido rumbo a la gubernatura en el Estado de México, y ahora se molestó porque el PRI convocó a los partidos políticos a reunirse para dialogar una agenda de unidad en torno a la crisis que se vive con Estados Unidos. Barrales no asistió y mucho menos avaló que el PRI convocara, ya que al estilo de Donald Trump criticó por Twitter al PRI de ser corresponsable de la situación que vive el país.

MALABARISTA

Ante la invasión de 5,000 metros cuadrados del cinturón verde ubicado en el predio El Molino, la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa exigió a la delegación Iztapalapa restituir a los vecinos de la zona. Asimismo la diputada local Ana María Rodríguez informó que desde mayo del 2014 la ciudadana Rafaela Romo Orozco invadió un área de 5,000 metros cuadrados del cinturón verde bajo el pretexto de resguardarlo. Sin embargo, lo ha convertido en un negocio particular.

fuentes@eleconomista.com.mx