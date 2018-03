DOMADOR

Como parte de los esfuerzos de conservación y por tratarse de una especie en peligro de extinción, la Semarnat informó que trasladarán algunos ejemplares de vaquita marina a un santuario temporal, pues la población de este animal sigue a la baja en el alto Golfo de California y quedan menos de 60 ejemplares.

Enrique Ochoa debe estar preocupado porque sólo tres de los gobernadores del PRI la de Sonora, Claudia Pavlovich; el de Yucatán, Rolando Zapata, y el de Campeche, Alejandro Moreno están en el ranking de los 10 mejores y ninguno de ellos tiene la camiseta puesta con el partidazo. La primera es fiel a Manlio Fabio Beltrones y los otros a Ivonne Ortega, al menos dos son líderes naturales en sus entidades y el tercero tiene la maquinaria de la exgobernadora y no requiere ayuda externa, ante lo cual, dicen, el líder priista no sabe qué hacer.

El subsecretario del Sistema Penitenciario de la CDMX, Hazael Ruiz Ortega, debe informar el grado de corrupción que existe en reclusorios y centros penitenciarios de la capital, donde custodios permiten a internos realizar secuestros virtuales o físicos y extorsiones, acordaron legisladores de la ALDF, en apoyo a lo propuesto por la perredista Rebeca Peralta León y Carlos Candelaria López, del PES, quienes dijeron que sólo abona a delitos que no deberían ocurrir, porque están presos, por haber incurrido en ilícitos desde a fuera.

Un hombre que pretendía cruzar 211,000 dólares en efectivo de Arizona a Sonora, a través de la garita internacional, fue detenido por personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Además, los oficiales aseguraron el vehículo y el dinero en efectivo, y entregaron al detenido a elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Asimismo la instancia de Estados Unidos precisó que la detención se registró en el cruce Mariposa de Nogales, y que la moneda estadounidense no estaba declarada en dicho país.

En el Congreso Constituyente de la Ciudad de México hay una cifra cuya mención no es del agrado de los partidos políticos: el grado de avance en la Constitución, que no rebasa 40% y sólo quedan 11 días para concluir el resto, pero no se han terminado los temas difíciles y los diputados han comenzado a sondear la posibilidad de un pacto político que incluya parar el reloj legislativo al menos un par de semanas más porque, así como están las cosas hoy en día, no se tendrá Constitución capitalina.

