ZANCOS. Poco a poco, sin estridencias ni confrontación, Ricardo Monreal va poniendo los cimientos de su posible candidatura a la presidencia, que podría ser bajo los colores de Morena, pero –advirtió–, de ninguna manera si el partido insiste en definir a su abanderado para la presidencial del 2024 bajo el método de encuesta. Antes ya lo había esbozado, pero ahora Monreal es claro y contundente: “para que no haya dudas lo menciono desde ahora. No tiene sentido participar si el partido insiste en definir candidato vía encuesta, porque no va a ser democrático y no nos prestamos para ninguna farsa”.