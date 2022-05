Dos pilares que dan sustento a nuestra existencia y al sentido de vida son la educación y el trabajo.

Jorge Pesqueira Leal.

El Día del Maestro debe ser un gran día, se trata de honrar y reconocer a quienes dedican su vida a la noble labor del magisterio. En prácticamente todos los países se ha definido un día para celebrarlo, en México es el 15 de mayo.

Es importante recordar que las instituciones responsables de la socialización son la familia, la comunidad y la escuela, que tienen el compromiso de propiciar el desarrollo integral de cada persona y la armonía de las relaciones de unos con otros. Dentro de la escuela es el maestro el factor más importante.

Del maestro dependen, por tanto, los cimientos sobre los que se sostienen los futuros ciudadanos de nuestra patria.

El maestro enseña a los niños y jóvenes a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar. Se le confía la transmisión del conocimiento de generación en generación, del desarrollo de competencias, destrezas y habilidades en las que han de incluirse las económicas y de emprendimiento. Los elementos constructivos y positivos que transmite el docente nos permitirán cristalizar la cultura de la paz.

Cumple su función de forma prácticamente anónima y poco reconocida por la sociedad.

En México existen maestros para la educación preescolar, la básica, la media superior, la técnica, la normal y la universitaria. Existen escuelas públicas y privadas en todos los niveles.

El maestro que trabaja en la educación básica a cargo del Estado ha sido organizado en dos sindicatos nacionales y algunos estatales. Uno de ellos el SNTE que, como se sabe, es el sindicato más grande de América Latina. También está la CNTE que surgió como una organización disidente del otro.

El magisterio organizado es un factor político de gran magnitud que ha sido utilizado para la realización de acciones ajenas a la vida escolar dejando a millones de niños y jóvenes abandonados en sus escuelas, sin clases. ¿Qué futuro se construye de esa manera?

Con motivo del cierre de las escuelas por la pandemia, las madres y padres de familia, además de sus otras obligaciones, asumieron funciones pedagógicas para las que no estaban preparados. Se hizo necesaria la educación a distancia, lamentablemente improvisada y deficiente, sin acceso a la internet y con carencia de equipos mínimos, entre otros obstáculos. Las autoridades educativas no estuvieron a la altura del reto, los discontinuos esfuerzos del gobierno no lograron construir y menos consolidar los sistemas informáticos suficientes y eficientes, ni dotar a escuelas ni a estudiantes del equipamiento y adiestramiento indispensables para poder aspirar a una educación a distancia generalizada. Lo que se traduce en un retraso equivalente a dos años escolares.

Los efectos de esa situación ya repercuten y se verán también a mediano y largo plazo. La mayoría de los niños que intentaron formarse a distancia en la educación primaria, arribarán a la secundaria como alumnos distraídos, indisciplinados, incapaces de trabajar en grupo, carentes de solidaridad y empatía, además de otras deficiencias en cuestiones elementales como la socialización. Eso mismo habrá de ocurrir a los jóvenes estudiantes en todos los niveles.

Recibir a niños y jóvenes con problemas físicos, emocionales, familiares o sociales que afectan a los estudiantes que volvieron a clases presenciales, aderezados por la política de no reprobar, es un reto adicional para el maestro que, por si eso no bastara, regresa a sus actividades en planteles dañados y saqueados, debido a la delincuencia derivada de la creciente inseguridad del país.

Recientemente, en anterior colaboración en El Economista, se dio cuenta del reporte de la UNESCO y del Banco Mundial en el que México aparece entre los países con mayor retroceso a nivel mundial y que el retraso en lectura y matemáticas es significativo. Por eso resulta indispensable atender los cuatro pilares que sustentan la educación del siglo XXI que son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.

Además del conocimiento convencional que permite aprovechar los avances científicos y del desarrollo tecnológico para que los estudiantes estén preparados para la gran transformación global, debe también enfatizarse en una formación que permita al estudiante comprender mejor su entorno, aprenda a relacionarse y a considerarse integrante del mundo.

Como recién se comentó, resulta muy preocupante, con el nuevo marco curricular educativo, recién anunciado, se pretendan pervertir los objetivos que debe perseguir la educación. Es inaceptable transformar en centros de adoctrinamiento la escuela pública en perjuicio de la educación que exige y necesita el país, tomando al alumnado como rehén del partido oficialista a partir de los modelos de las escuelas soviética y cubana que, por cierto, fracasaron.

Se añora y estimula el pase automático como fórmula de éxito. ¡Nada más falaz!

Es deber de todos, los docentes incluidos, el restaurar la figura del maestro pues es un elemento indispensable en la escuela misma y un factor para la restauración del tejido social.

No se pierda de vista que el regreso a clases presenciales no estará exento de conflictos entre estudiantes de todos los niveles.

Como ya hemos comentado, la nueva Ley General de Educación da sustento y carta de naturalización a la mediación escolar, es el punto de partida para el diseño de una política pública de gran calado que establezca programas de facilitación del diálogo y de mediación escolar como estrategia eficaz para evitar o reducir la violencia en las escuelas y para mejorar la convivencia de los actores en la vida escolar, de sus familias y de sus comunidades. Sin perder de vista que el maestro es en este particular, uno de los principales actores en toda escuela.

La construcción de una cultura de la paz y de la concordia sólo es y será posible si se generaliza la práctica de diálogos democráticos en la escuela, ya que es en ese espacio donde se aprende a vivir en democracia como modo de vida y se producen las condiciones para la convivencia armónica en todos los demás ámbitos.

Rescatemos al maestro como factor de concordia y recordemos que donde hay mediación no hay violencia.

*El autor es abogado, negociador y mediador.

