Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz.

John Lennon

Como hemos comentado en nuestras dos entregas anteriores, la influencia de The Beatles, que cambiaría la historia de la música e impactaría en lo social, político y cultural del mundo,

está absolutamente sustentada.

En un primer momento atrajeron a la juventud con su nuevo estilo musical, totalmente distinto al de los demás grupos de esa época y tuvieron el talento e inspiración para hacerlo evolucionar.

Sin duda The Beatles fueron un parteaguas en la historia de la cultura y las nuevas generaciones siguen reconociendo el peso de la banda y rindiéndole culto. Para millones de personas siguen siendo, a pesar de su disolución en 1970, la banda más importante del mundo.

Como hemos comentado, una de las vertientes de la influencia de los integrantes del cuarteto de Liverpool fue la promoción de la cultura de la paz. Sin duda la canción más significativa es “Imagina” de John Lennon, grabada ya en su carrera como solista hace 50 años, es una balada de piano del género rock-suave cuya letra está impregnada de conceptos pacifistas en la que propone el ideal de que el mundo fuese una sola nación. Convoca a imaginar a toda la gente viviendo la vida en paz; que sólo esté el cielo sobre nosotros y el infierno no exista por debajo; un mundo sin religión, sin países, sin posesiones; nada por lo que matar o morir, sin codicia ni hambre.

Toda la letra de la canción propone un mundo ideal con más igualdad en el que no existieran factores generadores de controversias ni conflictos. Se trata de un himno a la paz. Tristemente John Lennon, a pesar de haber sido un gran pacifista, fue asesinado en diciembre de 1980.

Por su parte, George Harrison organizó y realizó un evento trascendental que fue el primer concierto benéfico en la historia del rock en el “Madison Square Garden” de Nueva York, en dos funciones que tuvieron lugar en agosto de 1971, en apoyo al pueblo de Bangladesh que había sido devastado por la guerra y un posterior desastre natural en forma de ciclón. Harrison mostró su conciencia solidaria, social y política, en favor de la paz. Participaron, entre otros, Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston y Ringo Starr. El tema Bangladesh, escrito y compuesto por George Harrison, trata sobre la tragedia que ocurría en ese país, donde la gente estaba muriendo e invitaba a tender la mano en su auxilio para salvar vidas y recuperar la paz. De esa forma promovió un contagio positivo de solidaridad con los pueblos damnificados. Cabe mencionar que en ese momento George Harrison era el solista más productivo y exitoso de The Beatles, debido a su álbum triple “All Thing Must Pass” con los temas como “My Sweet Lord” y “What Is Life” confirmó su gran calidad y capacidad creativa.

El Concierto Para Bangladesh sirvió como modelo para otros eventos similares como el “Live Aid”, organizado 14 años después en beneficio de los habitantes de Etiopía y Somalia, que tuvo lugar en julio de 1985, simultáneamente en Londres y en Filadelfia, en él participaron, además de Paul McCartney, estrellas de la talla de Queen, David Bowie, Madonna, Phil Collins y Elton John.

Debe aclararse que Paul McCartney no ha reducido su actividad solidaria sólo en su participación en conciertos benéficos, también los ha organizado. Un mes después del atentado a las “Torres Gemelas” del 11 de septiembre de 2001, organizó el concierto benéfico en homenaje a las víctimas mortales, así como a los bomberos y policías que sirvieron en las zonas afectadas poniendo en riesgo sus propias vidas. En ese concierto participaron, además del propio McCartney que cerró la velada, grandes artistas como David Bowie, The Who, Elton John y Billy Joel. Poco después ofreció un concierto, en dos funciones, con fines benéficos en la zona histórica de Roma en mayo de 2003, el primero en el emblemático monumento del Coliseo de Roma, con el propósito principal de recaudar fondos para eliminar minas antipersonales, el segundo tuvo lugar en la avenida de los Foros Imperiales, junto al Coliseo, que el público disfrutó de manera gratuita.

Otro concierto organizado por Paul McCartney ocurrió en abril de 2009 en el “Radio City Music Hall” de Nueva York, con el objeto de recaudar fondos para un programa que animara a los niños con problemas, a meditar, de esa forma también se sembraría la cultura de la paz en la niñez. En ese evento también participó Ringo Starr.

Conviene traer a cuento otro legado de George Harrison que es el espectáculo “LOVE” diseñado por el “Cirque du Soleil” que combina la música de The Beatles con una interpretación teatral del circo. Este espectáculo se presenta en un teatro de Las Vegas, especialmente construido y equipado para ello. El proyecto fue ideado por George Harrison con su amigo Guy Laliberté, uno de los fundadores del “Cirque du Soleil”, en el año 2000, que ha sido un éxito desde 2006. La trama consiste en una imaginaria biografía de The Beatles desde los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento del cuarteto, su rotundo éxito, sus principales obras y su separación ocurrida en 1970. Es toda una celebración en torno a The Beatles que confirma que son un referente atemporal al estar permanentemente presentes. “LOVE” hace ese recorrido con personajes de ficción sacados de canciones del cuarteto de Liverpool. En la escena musicalizada con "Here Comes The Sun" aparece un personaje parecido a Krishna, dios del hinduismo que declara “Siempre que la rectitud decae y aumenta la injusticia, yo me manifiesto”.

Como hemos comentado, la influencia de The Beatles es mundial y México no podía ser la excepción. En nuestro país es muy amplia; existen desde programas de radio especializados en la música del grupo, hasta proyectos que recrean o analizan y estudian todo lo realizado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. En este último aspecto destacan varias agrupaciones musicales que rinden tributo al cuarteto, destacadamente el grupo “Morsa”.

Para terminar, no olvidemos que el odio, el resentimiento y los prejuicios son conceptos opuestos a la cultura de la paz. Un reto fundamental para este 2022 es abordar tan delicados temas e insistir en el peligro que implica propiciarlos y en la necesidad de mitigarlos.

