La Cultura de la Paz, Situación Privilegiada de México

Mucho ayuda el que no estorba.

Dicho popular

En la reciente X Cumbre de Líderes de América del Norte los mandatarios de Estados Unidos y Canadá reiteraron a nuestro mandatario sus propuestas para que la región -México incluido- pueda consolidarse en la más competitiva y dinámica del mundo. Lo cual es posible si los tres países se alinean con tal propósito.

A pesar de que la crisis del COVID y la guerra de Ucrania han sacudido los sistemas económico y social de todo el mundo e incrementado la incertidumbre con menor crecimiento y mayor inflación, combinado ello con factores geopolíticos, México se encuentra en un escenario internacional inmejorable para participar en la consolidación regional. Tenemos prácticamente la mesa puesta para crear nuevas cadenas de suministro, recibir más inversiones, sustituir las importaciones de origen asiático por productos hechos en nuestro país, crear fuentes de empleo y con ello elevar el nivel de vida de los mexicanos.

Para estar en condiciones de capitalizar esas oportunidades, nuestro país debe atender varios pendientes tales como detener la reversión democrática, respetar la Constitución, los tratados internacionales y las instituciones, así como recuperar la paz, entre otros.

La Constitución establece en su artículo 25 que el Estado llevará a cabo la regulación y fomento de la actividad económica que demande el interés general y que en el desarrollo económico nacional concurrirán los sectores público, social y privado. Sin embargo, la regulación que ha impulsado el presidente se ha dirigido a obstaculizar, con disposiciones peligrosamente regresivas e inconstitucionales, el desarrollo económico nacional y se ha propuesto, en su obsesión por volver al pasado, favorecer a empresas públicas de probada ineficacia para substituir la inversión privada, sobre todo en materia energética.

No podemos permitirnos que las autoridades continúen obstaculizando el acceso al desarrollo que las condiciones internacionales y nuestra situación geográfica nos ofrecen. No puede continuar el desaliento a la inversión, la violación a tratados internacionales y el ambiente de falta de certeza y seguridad jurídica que se construye por esta administración. Parece no dimensionarse lo catastrófico de desaprovechar la situación privilegiada de nuestro país que implicaría, entre otros nocivos efectos, el cierre de fuentes de empleo, que se desaliente la inversión y que salgan del país los capitales que han hecho que se recupere el mercado mexicano y se fortalezca el peso.

Gobierno y sociedad estamos obligados a construir nuestro presente con una visión de futuro que propicie las condiciones para participar digna y eficazmente en la consolidación y beneficios de la región más competitiva y dinámica del mundo.

En materia energética no se ha llegado a un acuerdo previo a la posible actuación de los paneles de controversia, por más que Canadá y Estados Unidos han insistido en su solución. El mandatario parece inflexible en su posición con lo que debilita la confianza de potenciales inversionistas.

La inversión en energías limpias es el común denominador en el mundo de hoy y, aparentemente, esto no lo comprenden ni el mandatario, ni sus colaboradores ni sus leales legisladores.

Es urgente e indispensable adoptar acciones con una visión de futuro, lo que implica tener presente que la clave del éxito reside en ser competitivo tanto a nivel global, como nacional, gubernamental, empresarial, profesional e individual. Por ello han de revertirse las condiciones creadas por el gobierno que nos han venido haciendo menos competitivos en todas las escalas mencionadas, de tal suerte que el bienestar que se anhela está cada vez más lejano y la mediocridad se apodera del país de forma peligrosa y acelerada.

Un factor elemental es la formación y capacitación de los cuadros de profesionales, técnicos y mano de obra calificada para poder captar las inversiones y el desarrollo industrial en favor de los habitantes de nuestro país, así como el impulso y financiamiento a la investigación y desarrollo tecnológicos. Sin embargo, por lo que hemos visto, el actual gobierno tiene otras ideas.

En materia educativa, el nuevo plan curricular que impulsa el mandatario, en el marco de una denominada “Nueva Escuela Mexicana”, según sus promotores será progresista y descansará en un magisterio concebido como un conjunto de líderes sociales y plantea objetivos que, de prosperar, habrán de traducirse en un precario modelo educativo en perjuicio de la formación que necesitan los niños y jóvenes del país. Se pretende tomar a los estudiantes como rehenes del partido oficialista y a la escuela, como semillero de militantes sin oficio ni beneficio, lo que -sin duda- afectará el aprendizaje y la paz, pervirtiendo los objetivos que debe perseguir la educación. Nada más perjudicial y perverso para niños y jóvenes que, en vez de prepararlos para el futuro, se convierta a las nuevas generaciones en dependientes del gobierno con un ingreso miserable, derivado de dádivas.

En materia migratoria, el presidente reiteró su solicitud en la Cumbre a su homólogo estadounidense, de que insista ante su Congreso para que se apruebe una reforma migratoria que regularice a los millones de mexicanos que viven en su país. Sin que existan avances en ese tema, nuestro gobierno aceptó recibir hasta 30 mil migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos al mes que sean expulsados de Estados Unidos. Compromiso que carece de un respaldo financiero tipo el que la Unión Europea otorga a Turquía por actuar como filtro. Este enorme flujo de personas migrantes nos pondrá en riesgo de desestabilización en la zona fronteriza y otras regiones del territorio nacional.

Esta semana se realiza el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, no acude ningún representante del gobierno de México.

Hablar mucho y decir poco nunca substituye al hacer. Las palabras no cambian la realidad, son los hechos los que pueden hacerlo. Urgen resultados positivos.

*El autor es abogado, negociador y mediador.

phmergoldd@anmediacion.com.mx

Twitter: @Phmergoldd