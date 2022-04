Si su odio pudiera convertirse en electricidad, iluminaría el mundo entero.

Nikola Tesla

Esta Semana Santa le gustó al partido gobernante para impulsar el trámite legislativo en torno a la iniciativa presidencial de reforma eléctrica.

Por todos lados, excepto en el oficialismo, se escuchan advertencias de lo nocivo que sería aprobar la contrarreforma eléctrica que pretende, so pretexto de la seguridad nacional, transformar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un estanco y restaurar la organización monopólica en la industria eléctrica. De aprobarse en sus términos, tendría serias repercusiones en la economía; en la ecología; los mercados financieros; aumentaría la desconfianza para invertir en México y dañaría la hacienda pública, nuestra relación con el mundo y, de manera muy particular, con los Estados Unidos al violentar el T-MEC. No podemos ignorar las consecuencias de acciones en contra de nuestro más importante socio comercial, del que depende nuestra economía.

Además, se incumpliría con otros tratados como el TIPAT, correspondiente a la región Asia Pacífico.

Un tema que debería preocupar a muchos es que las Afores tienen invertidos, de sus ahorros para el retiro, más de 80 mil millones de pesos en el sector eléctrico de los cuales prácticamente la mitad está en certificados bursátiles de la CFE que, en caso de que se apruebe la iniciativa, la CFE tendrá que pagar. ¿Los pagará?

Es preocupante el propósito de cancelar la generación de energías limpias y la suspensión de permisos a particulares en materia de hidrocarburos, que incluiría la expropiación de activos; también las amenazas a empresas que, además de generar sus energías limpias para autoconsumo, son empleadores de cientos de miles de personas. ¿Es acaso un pecado el éxito de las empresas en nuestro país?

Es inexplicable el desaliento a la inversión, la violación a tratados internacionales y el ambiente de falta de certeza y seguridad jurídica que se construye. Parece no dimensionarse lo catastrófico que sería el cierre de fuentes de empleo para convertir a los trabajadores en dependientes del gobierno con un ingreso miserable, derivado de dádivas que cada vez será más difícil cubrir.

La aprobación mecánica de iniciativas presidenciales por la mayoría en el Legislativo, sometido por la fe ciega, revela una grave ausencia de filtros jurídicos y de análisis económicos para darles sustento.

En estos días se podrá saber de qué están hechos los diputados de la oposición, en quienes se ha depositado la confianza de que acudirán y votarán en contra de la iniciativa, a pesar de ser vacaciones de Semana Santa. No será aceptable su ausencia o que se abstengan pues parecería que ignoran que para que el populismo se consolide y haga crecer su poder, le resulta indispensable modificar el marco legal y el sometimiento o destrucción del Instituto Nacional Electoral, que está en la mira del Mandatario, de legisladores, colaboradores y ministros afines, entre otros.

El pasado domingo se celebró, finalmente, la consulta de revocación de mandato. A pesar del alarde de poder, uso faccioso e ilegal del aparato y recursos del Estado, de la manipulación y confusión de lo que significaba dicha consulta, no lograron el partido gobernante ni el Presidente su propósito. Como se ha difundido, la votación lograda a favor de la permanencia en el cargo osciló en los 15 millones de votos provenientes, en una gran proporción, de acarreados y beneficiarios de programas públicos de bienestar amenazados por emisarios gubernamentales. Ese número de votos representa la mitad de lo alcanzado en 2018.

Con esta consulta “de ratificación” y la realizada el año pasado, supuestamente para enjuiciar a expresidentes, se ha pervertido y distorsionado la esencia de ese noble mecanismo de democracia participativa. Ello sin contar el despilfarro de miles de millones de pesos en ambos casos.

Tristemente el Mandatario, servidores públicos de los tres poderes, gobernadores y la cúpula del partido gobernante, le han fallado a los mexicanos en el cumplimiento de las reglas electorales que no atendieron. Ahora pretenden trasladar su responsabilidad al INE proponiendo su destrucción.

Somos testigos de constantes controversias y conflictos propiciados desde Palacio Nacional que lastiman, a partir de la descalificación, la difamación y la confusión, a las instituciones que equilibran el poder o propician el desarrollo armónico y sustentable, como si el perverso objetivo fuese que, en ejercicio de un arraigado resentimiento en expansión, todos estemos peor con tal de que quienes tienen algo, lo pierdan, aunque nadie gane nada.

Vivimos en un mundo y en un país en el que la concordia, cualidad positiva cercana a la bondad, es un distintivo que se debilita peligrosamente. Tenemos la obligación de evitar los factores que hacen de la discordia el motor preponderante de la interacción social para lograr que sea la concordia lo que impere en el tejido social.

El Presidente López Obrador es quien tiene el poder e influencia para retomar la conducción del Estado Mexicano en apego al Derecho, que es lo mejor que nos hemos dado para lograr una convivencia armónica y evitar el abuso en el ejercicio del poder. Es hora de que reflexione y modifique su política para dirigirla a restaurar el tejido social. Es indispensable reencauzar las acciones de gobierno para retomar el rumbo del desarrollo nacional. Más que regalar recursos fiscales, conviene impulsar la capacitación para el trabajo y la vida. Adoptemos una estrategia económica en favor de los más vulnerables para que puedan disfrutar de la dignidad a través del trabajo, no de la limosna que envilece y degrada como un supuesto acto de bondad.

La verdadera bondad permite recuperar la paz robada y superar los sentimientos negativos que provocan malestar y sufrimiento, es un asunto de honestidad, su ejercicio no debe ser selectivo ni producto del cálculo y la manipulación electoral.

Esta grave crisis que a todos afecta exige que utilicemos el poder de la razón y de la bondad.

*El autor es abogado, mediador y negociador.

phmergoldd@anmediacion.com.mx

Twitter: @Phmergoldd