Las elecciones no resuelven por sí mismas los problemas, aunque son el paso previo y necesario para su solución.

Adolfo Suárez

Este domingo 6 de junio tenemos una cita con la historia.

Durante este proceso electoral no sólo se ha olvidado que la concordia es indispensable para comprender a nuestros semejantes y que la generosidad da sentido a la coexistencia, se ha bañado de sangre y se ha utilizado al Estado para eliminar contendientes contrarios a los partidos del Presidente.

Sin embargo, no olvidemos acudir a las casillas electorales en un ánimo de concordia y de un ambiente festivo de civilidad.

Estemos atentos para evitar que los representantes de los partidos afines al gobierno hagan trampa en las casillas al momento de contar los votos, anulando los que no les favorezcan o alterando boletas electorales.

Millones de votantes, ignorados por el Presidente y su gobierno, tendrán la oportunidad de expresarse, no con palabras, pero sí con su voto.

No podemos ignorar que existen muchos electores que están cansados de tanta decepción y por ello prefieren no votar o anular su voto. No votar o anular el voto es dejar que otros decidan.

La mayoría está insatisfecha con la forma en que se está gobernando. Sin embargo, debemos recordar que el país es como es, por lo que decide y hace o deja de hacer su gente. Recordemos que no estamos obligados a callar ni a obedecer a ciegas y, por otra parte, tenemos el derecho de opinar sobre nuestro gobierno.

Se despreció la oportunidad de aplicar una política pública que se caracterizara por el diálogo y la concordia, en el marco de la cultura de la paz, se optó por mentir y denostar. Es triste observar la cerrazón al diálogo que propiciaría un ambiente de convivencia social y una política más cordial, permitiría una interacción entre gobernantes y gobernados e intercambios entre actores de la sociedad misma.

Se ignora que el diálogo es indispensable para el desarrollo y la civilización, así como para arribar a una cultura de la paz.

En 2018 la mayoría votó por la coalición “Juntos Haremos Historia” que llevó a la presidencia a su candidato Andrés Manuel López Obrador. La referida coalición obtuvo, a favor de sus candidatos a diputados federales, una votación de 45.9%. Sin embargo, recibió tramposamente el 61.6% de las curules cuando le correspondía el 53.9 por ciento.

Aunque el Presidente no aparecerá en las boletas electorales, ha hecho campaña en violación a la Constitución y a la veda electoral para intentar conservar la mayoría en la Cámara de Diputados, al igual que alcanzar la mayor parte de los demás cargos en disputa por los que se votará el domingo.

Tengamos presente que los diputados federales de los partidos del inquilino de Palacio Nacional, que integran todavía la actual legislatura, demeritaron y desprestigiaron su responsabilidad al poner, por “mayoriteo”, al Poder Legislativo al servicio del Presidente, propiciando la usurpación de la soberanía popular.

Haciendo alarde de una lealtad ciega, aprobaron leyes y medidas inconstitucionales, que incluyen acciones de desmantelamiento de las instituciones, del equilibrio de poderes, y hasta de destrucción del medio ambiente.

Si los partidos del Presidente pierden posiciones en la elección del domingo, sobre todo la mayoría en la Cámara de Diputados, se debilitará el impulso a sus políticas y, por tanto, se impedirá su avance destructivo, se detendrá la aprobación de más ocurrencias y la imposición de un gobierno autoritario.

Debe tenerse en cuenta que el Presidente ha mostrado ser una persona acostumbrada a violar la ley. Su desprecio por las reglas que nos hemos dado los mexicanos en materia electoral, de división de poderes y de equilibrios es una de las razones por las que debemos salir a votar este 6 de junio.

El Presidente y sus partidos políticos insisten en hacer creer que nuestra democracia, sus instituciones y sus principios son un problema y no un logro.

Por eso recordemos que lo más importante que está en juego es la sobrevivencia de nuestra democracia. Es la elección de diputados federales.

Detengamos la maligna y perversa estrategia que, contra el pueblo, pretende ampliar el actual gobierno, que incluye la normalización del terror.

Tampoco se olvide que en todas las elecciones en las que ha participado y perdido el Presidente López Obrador, para él han sido fraudulentas, aunque nunca lo haya podido probar.

Vivimos un ambiente muy alejado de la concordia y de la cultura de la paz. Se olvida y desaprovecha la mediación, particularmente la mediación asociativa, que es la manifestación de la democracia.

Votemos por rescatar nuestra democracia, evitemos facilitar la destrucción que impulsa el actual gobierno y por su transformación en una autocracia.

Edifiquemos juntos la cultura de la paz, sólo así podremos compartir la responsabilidad, ayudarnos mutuamente y salvarnos.

No olvidemos que entre más unidos estemos, seremos más fuertes, entre más divididos, más débiles. Expresémoslo en las urnas.

Insistimos en que de nuestros votos dependerá si, durante el segundo trienio de este sexenio, López Obrador transita de un gobierno autoritario a un gobierno despótico o si detenemos el desastre nacional que conllevaría a la destrucción social y financiera del país.

Los mexicanos aspiramos a estar todos mejor, no a que todos estemos peor.

*El autor es abogado y mediador profesional.

phmergoldd@anmediacion.com.mx

Twitter: @Phmergoldd