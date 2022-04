A mí no me vengan con el cuento de que la Ley es la Ley.

Andrés Manuel López Obrador

La palabra Pascua básicamente significa "paso" o "salto". En esta Pascua demos el salto y pasemos del conformismo y pasividad a la acción, de la indiferencia a la solidaridad, de la polarización a la cordialidad y de la queja y descalificación a la construcción de soluciones.

Con el reto de imponer la iniciativa presidencial de reforma eléctrica, el partido oficialista y sus aliados ejercieron todo tipo de acciones y triquiñuelas para evitar que los diputados de los partidos de oposición participaran y votaran en la sesión correspondiente. No lo lograron.

La polarización aumentó principalmente por las acciones y las palabras del propio Presidente quien, pretendiendo que los diputados de oposición votaran a favor de su iniciativa de reformas constitucionales en materia de energía, en su 13º informe de gobierno, días antes de la votación, les dedicó insultos y descalificaciones a dichos legisladores, a quienes denominó “entreguistas, conservadores de derecha y reaccionarios”.

Por su lado, la mesa directiva de la Cámara de los Diputados, asumiendo que durante las vacaciones propiciarían ausentismo de diputados de la coalición Va por México y de Movimiento Ciudadano, emitió una primera convocatoria a sesión para votar la mencionada iniciativa que se celebraría el pasado martes y luego, por razones de logística para poner obstáculos, la pasaron al Domingo de Pascua. Tras los intentos de Morena para organizar a sus seguidores con el propósito de bloquear los accesos a la Cámara de los Diputados y así organizar una sesión a modo y construir una fraudulenta mayoría calificada, los diputados de oposición se vieron forzados a acampar en las instalaciones de la propia Cámara para superar dichos bloqueos.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados amenazó a los legisladores de la oposición, les advirtió que tendrán que asumir las consecuencias en caso de que votaran en contra de la iniciativa presidencial.

Abuso, mayoriteo, bloqueo ni amenazas fueron suficientes para que los oficialistas lograran su cometido.

Es inaceptable que sean legisladores quienes propicien la ruptura con el Estado de Derecho. Esta situación no había ocurrido en la historia política legislativa.

Sin embargo, los diputados de los partidos de la oposición demostraron que son capaces de cumplir su compromiso de evitar el atentado contra uno de los mayores logros del pluralismo político, la Constitución y los tratados internacionales en vigor, en beneficio de México.

En un ánimo totalmente opuesto a la concordia, a la reconciliación y al carácter demócrata que debiera caracterizar al Presidente de la República, dedicó el Mandatario una parte de su monólogo matutino de ayer a insultar a los diputados de oposición por haber rechazado su propuesta de reforma eléctrica, los llamó “traidores a la patria” y “vende patrias” también indicó que “carecen de ideales y de principios”. Evidentemente lo suyo es el conflicto, parece que será imposible la armonía en la evolución de nuestra democracia durante su gobierno.

Hemos visto, otra vez, una propuesta de deformar el marco constitucional y legal a partir de proyectos transformados en iniciativas resultado de ocurrencias sin sustento, de la precipitación, de la ignorancia y de la arbitrariedad. Tal es el caso de la iniciativa de reformas a la Ley Minera que se presentó ayer y que, con la fe ciega que caracteriza a la bancada oficialista, la aprobó inmediatamente sin análisis alguno y dispensando el protocolo del proceso legislativo.

Respecto de los temas de energía, conviene asomarnos a casos similares, en Argentina se han cumplido diez años de la expropiación del 51% de YPF, empresa argentina de energía dedicada a la exploración, explotación, distribución y producción de energía eléctrica, gas, petróleo y derivados de los hidrocarburos, que estaba en manos de la española Repsol y que hoy su valor es menor al 25% que tuvo antes de la nacionalización. Ese es el resultado de la estatización.

Tristemente puede preverse que continuarán violaciones a la Constitución y a las leyes por el gobierno y su partido. Una colección de hechos promovidos por el Mandatario, sus colaboradores, ministros y legisladores afines alteran el buen curso del país y contribuyen a una mayor polarización. Cada día es más evidente, con un creciente cinismo, que la política del actual régimen es la violación al Estado de Derecho y al juramento de guardar y hacer respetar la Constitución y las leyes.

A pesar de que cada vez se escuchan más voces que insisten en la recomendación al inquilino de Palacio de adoptar una política y acciones de restauración del tejido social y dejar de lado la polarización, su postura, lejos de mostrar empatía con algún sector de la población, es aumentar los insultos, descalificaciones y amenazas, al tiempo de degradar el discurso político y —de paso— lastimar la investidura de la institución presidencial.

Vemos otra vez que la palabra de los supuestos opositores del Presidente no merecen su atención. No escucharlos, no verlos y no respetarlos es frustrante y dañino, pues la política no tiene por qué ser un constante desencuentro, un método de descalificaciones y mentiras que dilapida la estabilidad y la unidad. Deteriora el tejido social.

Si creemos en el voluntarismo más que en la voluntad política; en el antihéroe, más que en los procesos colectivos; en el maximalismo, más que en los esfuerzos progresivos; en el instinto totalitario, más que en la convicción plural; en la violencia más que en el uso de la mediación, difícilmente lograremos una cultura de la paz.

El ambiente de polarización prevaleciente está transformando a las personas en agentes que contribuyen, desde sus respectivos espacios de influencia, a fortalecer la práctica del abordaje destructivo de los conflictos. Urge revertir esa tendencia.

Seguimos insistiendo en que el diálogo es la vía de la distensión.

En cada palabra tenemos el poder de la paz. El poder de la paz es el poder de la cultura de la paz.

*El autor es abogado, mediador y negociador.

phmergoldd@anmediacion.com.mx

Twitter: @Phmergoldd