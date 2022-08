La Cultura de la Paz, El Informe Presidencial

El silencio es elocuente en política, pero menos peligroso que la palabra.

José Francisco Ruiz Massieu

Desde Guadalupe Victoria, primer presidente de México, se adoptó la tradición de que el titular del ejecutivo acudiera a la sede del legislativo y diera un mensaje a la nación, práctica que, hacia finales del siglo pasado e inicios del actual, fue transformándose en una celebración y homenaje a quien ocupara ese cargo, situación que levantó críticas y polémica.

Que el titular del ejecutivo rinda un informe al poder legislativo es una forma de equilibrio de poderes que surgió en la Gran Bretaña que también se adoptó en los Estados Unidos. En el caso de la gran Bretaña su sistema es parlamentario y el titular de su ejecutivo recae en el primer ministro quien es responsable ante el parlamento por su gestión, órgano que puede removerlo si se da un voto de censura. En los Estados Unidos se adoptó un sistema presidencial cuyo titular tiene la doble función de jefe de estado y jefe de gobierno, tiene la facultad de remover libremente a los secretarios de despacho quienes, como el presidente, no son responsables ante el órgano legislativo, ni el congreso tiene facultades para darle un voto de censura.

La organización política del Estado mexicano tomó el modelo americano y adoptó la rendición de cuentas del primer mandatario en la forma del informe de gobierno.

La Constitución Federal de 1824 estableció que el 1º de enero se reuniría el Congreso General y que asistiría el presidente a pronunciar un discurso que sería contestado en términos generales por el presidente del Congreso, la Constitución de 1857 también lo previó de esa forma y en la de 1917 se estableció que el presidente de la República asistiría a la apertura de sesiones tanto ordinarias como extraordinarias del Congreso de la Unión y que, en la primera, presentaría un informe por escrito sobre el estado de la administración pública del país.

La primera Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de 1979, estableció que el 1º de septiembre de cada año se reunirían conjuntamente las dos Cámaras en el salón de la de Diputados. El Presidente acudiría a la apertura de sesiones del Congreso y presentaría su informe, al cual el presidente del Congreso daría contestación en términos concisos y generales y que dicho informe sería analizado por las cámaras en sesiones subsecuentes.

El formato del Informe se mantuvo, con algunas modificaciones, se previó el uso de la palabra por legisladores federales por cada uno de los partidos políticos y que durante la presentación del informe no procederían intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores. Sin embargo, se violó muchas veces la referida regla y surgió una creciente y constante incivilidad de diputados y senadores de oposición al partido gobernante, quienes se dedicaron a obstaculizar y boicotear al presidente durante su comparecencia para rendir su informe anual de gobierno. Se hizo del mandatario objeto de agresiones y acciones, incluso para impedir su acceso al recinto parlamentario, de tal suerte que se decidió reformar la Constitución para eliminar la obligación del Presidente de la República a presentarse a la apertura del primer periodo de sesiones del Congreso de cada año y, desde entonces, sólo envía el informe escrito. Se trataba de la comparecencia del presidente de la República para dirigirse al Congreso de la Unión para exponer y entregar por escrito el informe en el que se diera cuenta del estado en que se encontrara la administración pública. Ahora el poder legislativo sólo recibe al presidente de la República al rendir protesta de su cargo y al entregar la banda presidencial.

La supresión de la obligación del presidente de la República de acudir a la apertura del inicio de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso tuvo como su principal propósito evitar que el mandatario hiciera uso de la palabra. Así lo prevé la innecesaria reforma constitucional de 2008, ya que la norma constitucional establecía que el presidente debía acudir a presentar el informe sobre el estado que guardara la administración pública, no a darle lectura.

La modificación al formato también obedeció a la crítica al llamado “día del presidente” que fue una constante en la vida política de México. Sin embargo, existen diversas voces que coinciden en la importancia de restaurar la comparecencia presidencial ante el Poder Legislativo para que rinda su informe de gobierno con el objeto de retomar un diálogo respetuoso que fortalezca el quehacer público y el equilibrio de poderes.

Resulta extraño que, ante la gran afición de comunicar del presidente López Obrador, no se haya restaurado el formato de acudir al Congreso de la Unión a rendir sus informes de Gobierno los días 1º de septiembre de cada año desde la más alta tribuna de nuestro país, ello a pesar de que existen iniciativas de legisladores afines, en ese sentido.

El aparato de propaganda al servicio del inquilino de Palacio Nacional se dedica a difundir sus mensajes para anunciar el referido informe, previos al 1º de cada septiembre.

Para su primer informe su anunció fue “No es por presumir, pero soy un hombre de palabra” así como el de “Los compromisos se cumplen”; para el segundo no hubo un enunciado específico y su mensaje promocional consistió en “Estamos rescatando al sector eléctrico”, “estamos pacificando al país” y “ya estamos levantando la economía popular”, implícitamente se reconocía que no había avances en el cumplimiento de las metas planteadas, y para el tercer informe se difundió el promocional: “Hechos, no palabras”.

Recientemente se inició la difusión de los promocionales para el cuarto informe que parecen haberse diseñado para atizar la división y la polarización: “no somos iguales” y el que inicia con un “durante los gobiernos neoliberales” para descalificar acciones realizadas durante las anteriores administraciones, también se incluyen anuncios que inician con frases como “Antes se rescataba a los banqueros y empresarios”. También anuncia algunas medidas de su gobierno como lo relativo a la pensión para adultos mayores, la eliminación de las pensiones para los expresidentes, la creación de la Guardia Nacional, la construcción de la refinería Dos Bocas y del Aeropuerto Felipe Ángeles, con mensajes falaces y en algunos casos distorsionando la situación real que prevalece en el país, cuyo propósito es engañar al público.

Desde que se canceló la obligación presidencial de acudir a rendir su informe al Congreso de la Unión, los titulares del ejecutivo optaron por organizar un evento que pretende substituir la ceremonia del informe que preveía la Constitución y en vez de dirigirse a la nación desde la más alta tribuna nacional, optaron por organizar un evento de culto a la personalidad en el que da un discurso relacionado con el informe anual enviado al Congreso de la Unión. Sólo se invita a simpatizantes del presidente y también se transmite por medios electrónicos. Este jueves 1º de septiembre dicho evento se organizará en Palacio Nacional, evento que no está previsto ni regulado en disposición legal alguna.

Es deseable que el presidente de la República mejore la calidad de su discurso con realismo y veracidad, y que con objetividad sea receptivo a ideas y opiniones diferentes y que dé pronta contestación a las preguntas que se le presenten.

Es indispensable que el primer mandatario recuerde que lo es de todos los mexicanos y por ello es indispensable que cuide la investidura. Exponerse cotidianamente es una señal de desprecio al país. Persisten señales de una creciente intolerancia en cada vez más sectores que pueden poner en riesgo la persona del presidente de la República.

Acercándonos al último tercio de la actual administración conviene preguntarnos: ¿Quiénes somos? y ¿En qué nos estamos transformando?

No permitamos que se siga perdiendo la cordialidad e ignorando la cultura de la paz.

Hace falta escoger caminos de no confrontación para dejar atrás la violencia y evolucionar como personas, como tejido social y como país.

*El autor es abogado, negociador y mediador.

phmergoldd@anmediacion.com.mx

Twitter: @Phmergoldd