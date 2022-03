El coronavirus vino como anillo al dedo para la transformación.

Andrés Manuel López Obrador

El pasado 11 de marzo se cumplieron dos años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera al mundo sobre la inminencia de la pandemia de Covid 19 y convocó a la comunidad internacional a tomar las medidas pertinentes.

A dos años de pandemia, a partir de reportes oficiales, se calcula que han ocurrido 460 millones de contagios y que han fallecido más de seis millones de personas por el Covid 19 en el mundo. En México han ocurrido casi seis millones de contagios y, según información gubernamental, han fallecido 321 mil personas y se han aplicado más de 186 millones de vacunas anti Covid 19.

Sin embargo, es de tenerse en cuenta que, conforme a un estudio publicado en la revista “The Lancet”, que analizó el exceso de mortalidad en 191 países, se considera que en realidad han fallecido hasta 18,2 millones de personas por el Covid 19, es decir han ocurrido tres veces más defunciones. En México la cifra de personas fallecidas por el Covid 19 seguramente es mayor a la oficialmente reportada.

A la fecha el virus no ha podido ser erradicado ni la vacunación se ha aplicado a la totalidad de la población mundial, principalmente debido el reparto inequitativo de las vacunas. Por ejemplo, en África solamente el 18% de la población ha recibido al menos una dosis y en México el gobierno niega las vacunas a menores de edad.

La pandemia modificó drásticamente la vida y la normalidad en la vida cotidiana fue puesta a prueba como nunca.

El confinamiento, al que tuvimos que someternos, fue una fuente de controversias. La intensa convivencia entre integrantes de familias nucleares y ampliadas, lejos de fortalecer la armonía y la cordialidad entre sus integrantes, suscitó incomodidad y propició frustración, tensión y aumento de la violencia, situación incubadora de conflictos y controversias. La violencia intrafamiliar o doméstica, que es la que se ejerce en el terreno de la convivencia familiar en el seno de un hogar, presentó varios efectos negativos, entre ellos la violencia de género contra la mujer, que implicó en muchas ocasiones que debiera ser rescatada para evitar lesiones y aún la muerte, así como la violencia contra adultos mayores. A esa situación, en muchos casos, hubo que sumarle la falta de recursos económicos y las condiciones adversas para el cuidado de sus integrantes.

Los conflictos familiares que surgieron en esta crisis del Covid 19 fueron de diversos tipos, no sólo de carácter legal que, para su prevención o resolución, fue y es conveniente y aún necesaria la intervención de un mediador profesional, quien se convierte en el conducto para que las partes involucradas se comuniquen de forma adecuada y puedan llegar a acuerdos respecto de sus diferencias.

Durante la pandemia también se modificó la forma de trabajar, se adoptó e improvisó el trabajo desde la casa y se cerraron millones de fuentes de empleo; niños, jóvenes ni maestros pudieron acudir a los establecimientos educativos en todos los niveles; los teatros, cines y restaurantes, entre otros establecimientos, fueron cerrados. Los conflictos legales no se detuvieron, aunque sí tuvieron que suspenderse las actividades en tribunales y juzgados, lo mismo que en los centros de justicia alternativa de los tribunales. Sólo los mediadores privados ofrecieron permanentemente sus servicios, principalmente aprovechando la mediación en línea o a distancia.

Es cierto que hoy, aunque parece disiparse el Covid 19, enfrentamos nuevos retos en todos los ámbitos de la vida nacional. En materia educativa los discontinuos esfuerzos del gobierno no lograron construir y menos consolidar los sistemas informáticos suficientes y eficientes, ni dotar a escuelas ni a estudiantes del equipamiento y adiestramiento indispensables para poder aspirar a una educación a distancia generalizada y de calidad. Por ello, los niveles de aprendizaje se vieron severamente afectados. Adicionalmente, debido a que niños y jóvenes en edad escolar no pudieron acudir a sus escuelas ni universidades, su desarrollo se ha visto perjudicado, particularmente el relativo a la “inteligencia social”, que consiste en la capacidad humana para relacionarse de manera exitosa con los demás. “Vivir juntos” sólo puede aprenderse socializando, por ello es muy probable que niños y jóvenes que estuvieron encerrados y que recién vuelven a las aulas, sean menos felices y regresen a sus escuelas o universidades como alumnos distraídos, indisciplinados, incapaces de trabajar en grupo, carentes de solidaridad y de empatía. La convivencia escolar, además de ser la fórmula para aprender a vivir juntos, es un elemento atractivo y disfrutable para niños y jóvenes con el que se construyen amistades, afectos y compañerismo. Esta realidad se traducirá en nuevas controversias, razón por la cual es recomendable conocer y aprovechar la mediación escolar, que es una opción real y accesible para gestionar, prevenir y solucionar conflictos y controversias en el ámbito educativo.

Debemos tomar conciencia de que nuestra sociedad se ha contagiado no sólo del Covid 19, también nos estamos contagiando de odio, resentimiento y prejuicios. Nuestro único antídoto para atenuarlos o neutralizarlos, es el contagio positivo que ofrece la cultura de la paz.

A pesar de que la pandemia nos recordó que la familia, los amigos, la cultura y el esparcimiento son primordiales y que nos gusta ser seres sociales y no estar aislados, ello no significó que adoptáramos la concordia para la convivencia, no aprendimos a vivir juntos ni a comprender a nuestros semejantes. Parece que hemos olvidado que podemos ser amistosos, hospitalarios, fraternales y solidarios por naturaleza, y que estamos obligados a ser defensores de nosotros mismos y de nuestro prójimo.

La caída de la incidencia y la aparición de una nueva emergencia, la guerra en Ucrania, y los distractores como el culto a la personalidad del Presidente y la consulta para la revocación de mandato, han propiciado un cambio de percepción, pero pensar que el peligro por el Covid 19 ha cesado sería un grave error.

Seamos un pueblo que muestre capacidad de resiliencia ante las adversidades como las crisis de salud, económica y de seguridad que hoy padecemos, también ante la constante polarización institucional y el debilitamiento del Estado de Derecho.

*El autor es abogado y mediador profesional.

phmergoldd@anmediacion.com.mx

Twitter: @Phmergoldd