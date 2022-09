La Cultura de la Paz, Consultas para Polarizar

De motor del desarrollo capitalista, el militarismo se ha vuelto una enfermedad capitalista.

Rosa Luxemburgo

A la memoria de José Francisco Ruiz Massieu

En el XXVIII aniversario de su asesinato.

En las décadas de 1980 y 1990 el mundo experimentó una promisoria ola democratizadora, el gusto duró poco. En el siglo XXI se padecen signos de regresiones populistas y autoritarias no sólo en democracias inmaduras, también en algunas aparentemente consolidadas.

Por la vía electoral han asumido el poder caudillos autoritarios que, como si fuera prioritario, pretenden desmantelar las instituciones y los mecanismos que les permitieron alcanzar el poder. Esos gobernantes populistas son proclives a la militarización.

Nuestro país no se ha salvado de esa destructiva corriente.

Una modalidad del diálogo social son las consultas populares, por tanto, debieran ser consideraras como un instrumento de la cultura de la paz. Hoy contamos con la Ley Federal de Consulta Popular, expedida en 2014, que ya fue aplicada en dos ocasiones.

La primera sobre “el juicio a expresidentes” que fue producto de una movilización política y una promesa de campaña del presidente quien, junto con su partido político, sus seguidores y los medios afines a la 4T, impusieron su aplicación atendiendo un propósito de linchamiento, de distractor y de propaganda política distorsionando la esencia de ese noble mecanismo. Por ello no pareció extraño que la gran mayoría de los ciudadanos menospreciaran esa consulta y las casillas electorales estuvieran prácticamente vacías.

La segunda ocasión fue para la revocación de mandato, que tanto obsesionó al mandatario, proceso que utilizó el gobierno como una vía para medir su aceptación en las urnas. En esa consulta participó menos del 18% del electorado, muy lejos del porcentaje que lo llevó a la Presidencia de la República.

Con las dos consultas hasta hoy realizadas se propició una mayor polarización, discordia y odio además de lastimarse la escasa cordialidad existente. Sin embargo, es de reconocer que el INE organizó ambas jornadas de manera eficaz, para lo que se destinaron poco más de 528 y 1,692 mil millones de pesos de pesos, respectivamente.

La democracia participativa es una expresión del diálogo, mismo que, como hemos comentado en diversas colaboraciones, es el elemento sobre el que se pueden y debieran desarticular los conflictos y construirse soluciones. Ello es posible con una manera diferente y responsable de interactuar y de relacionarse a partir de una comunicación constructiva, las consultas populares pueden ser una vía para ello.

Tristemente el inquilino de Palacio Nacional, luego de que su partido fracasara en romper al bloque opositor en el Senado de la República para modificar el artículo quinto transitorio Constitucional en materia de Guardia Nacional, ha optado por intentar la realización de una consulta, encuesta o sondeo, a través de la Secretaría de Gobernación so pretexto de que no cueste dinero. No interesa fraccionar más la vida política ni enfrentar a la sociedad con los legisladores.

Su idea es que no intervengan las autoridades electorales, para lo que busca un mecanismo para su realización. De esa forma pretende darle la vuelta –o sea violar- lo previsto en la Constitución, que expresamente establece en el apartado 3º de la fracción IV de su artículo 35, que no podrán ser objeto de consulta popular la seguridad nacional ni la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Por cierto, dicho artículo fue reformado en 2019 a propuesta del partido oficialista, que también prevé que el INE tenga a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares.

Se trata de mantener un ambiente permanente de campaña electoral de la 4T tendente a influir en los próximos procesos electorales, particularmente en las elecciones presidenciales de 2024 y de un nuevo motivo de polarización, tensión y controversia.

Sabemos que uno de los pilares para actuar con visión de futuro es la utilización del diálogo para superar la polarización y los desencuentros que se han propiciado durante todo el actual gobierno desde Palacio Nacional. Sin embargo, su inquilino, al no lograr resolver los problemas reales, observa cómo se diluye su apoyo y otorga más funciones y poder a los militares y parece gozar de la polarización y desencuentros que provoca.

Un gobierno propenso a la opacidad, a la mentira y a propiciar la polarización contribuye en gran medida al deterioro del tejido social.

Por ello es urgente buscar, más allá de las limitaciones que implica el prejuzgar, acciones que nos dirijan hacia la reconstrucción y tranquilidad del tejido social, a recuperar la cordialidad y la cultura de la paz.

Insistimos en que la construcción de una cultura de la paz y de la concordia sólo es posible con un contagio positivo que generalice la práctica del diálogo en todos los ámbitos de interacción social. Es el dialogo la vía de la distensión que reconoce el valor de la verdad que da valor a la palabra.

*El autor es abogado y mediador profesional.

