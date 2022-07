Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública: la ignorancia y la debilidad.

Simón Bolívar

Convivir con personas adictas a la discordia es como habitar en un territorio minado, se trata de un comportamiento orientado solamente a la desestabilización, a romper el equilibrio y a crear disputas. Cuando se trata de comunidades pequeñas tales como la familia, la escuela o el vecindario, puede ser que los efectos de esos conflictos sólo causen molestias a sus integrantes y lo más probable es que se puedan resolver, sobre todo aprovechando el diálogo. Sin embargo, cuando se trata del responsable de un grupo, de una comunidad grande o de un país, la situación se torna grave y peligrosa para todos sus integrantes, para el tejido social.

Tristemente para todos el Presidente parece caracterizarse por ese comportamiento. Cada día genera nuevos conflictos en cada vez más ámbitos, grupos de individuos y personas en lo individual. No es recomendable conducir las acciones de gobierno, sus conferencias ni declaraciones de esa forma.

En la reciente visita del Mandatario mexicano al Presidente de los Estados Unidos se pudieron observar algunos desaires que, sin duda, forman parte de una respuesta a la actitud belicosa del mexicano en la que ha habido desprecio y críticas, en lo que parece un juego “anti-yankee”, como la dilación en felicitar por su victoria electoral a su homólogo norteamericano y el boicot a la Cumbre de las Américas, entre otras acciones. En la Casa Blanca lo recibió el Jefe de Protocolo y no el Presidente, no lo hospedaron, ni le ofrecieron desayuno, comida o cena como Jefe de Estado. Tristemente la conducta que ha prevalecido contra el Presidente norteamericano hacía predecible que hubiera consecuencias. No sólo hubo desaires, tampoco se concretaron acuerdos derivados de la audiencia que se le concedió en el Salón Oval. Muchas voces coinciden en que nuestro Mandatario desperdició media hora del tiempo del Presidente del país más poderoso del mundo.

Parece no importarle el daño que sus desplantes causan a México.

Aunque el Mandatario ha declarado que empresas de ese país realizarán aquí inversiones millonarias en diversos proyectos, no es posible pasar por alto que el gobierno de México aplica políticas públicas que debilitan el Estado de Derecho con lo que genera incertidumbre a la inversión privada. Las señales gubernamentales en materia de energía son contradictorias y confusas, además de mostrar un nacionalismo rancio y de menospreciar las energías limpias.

Seguramente por tal incertidumbre, además de los semblantes y sonrisas de quienes posaron para la fotografía antes y después del encuentro empresarial en Washington con hombres de negocio de Estados Unidos, quienes manifestaron sus dudas respecto a la política energética. Finalmente quedó poco o nada en la agenda de los acuerdos concretos.

A su regreso a México el Mandatario no tardó en disipar esas dudas al declarar que la participación de las empresas extranjeras en plantas solares sólo se permitirá bajo el control de la Secretaría de Energía y con la Comisión Federal de Electricidad como socio mayoritario.

No es casual que la cúpula empresarial de nuestros vecinos del norte exprese su preocupación por el deterioro en el clima de inversión que hay en México y pida que se respete y cumpla el T-MEC. Es inaceptable que el Presidente, en su visita a Washington de 2020, dejara sembrada la esperanza de que su gobierno actuaría para recuperar la confianza que propiciara la inversión en nuestro país, sin que ello se haya cumplido.

Es preocupante observar que la presencia de México en el ámbito internacional se deteriore crecientemente.

Otro conflicto es el que genera el Presidente con su política de persecución hacia sus opositores, principalmente del PRI, a partir del voto de rechazo a su iniciativa de reformas a la Constitución en materia energética. Se emprendió una guerra sin cuartel contra el líder del partido mencionado que incluye la difusión de grabaciones y presión de diputados afines al gobierno para que la Junta de Coordinación Política provoque la remoción del diputado priista como presidente de la Comisión de Gobernación. También atacó al expresidente Peña, acciones que parecen haberse detenido. De tal suerte que pareció no saber cómo exonerarlo, después de que hiciera creer que sería un inminente interno en un penal de alta seguridad. Con un muy forzado “usted disculpe” pretendió disimular la amenaza de un contra ataque que propiciaría romper un supuesto pacto con su antecesor.

Por si algo faltara se presentó en el Senado, desde hace un año, iniciativa de Morena para reformar la Constitución y más recientemente otra iniciativa en la Cámara de Diputados, ambas con el propósito de impedir que los colores patrios sean utilizados por las organizaciones políticas nacionales y locales. Obviamente esas iniciativas tienen dedicatoria al PRI. Todo ello con la mira de arrebatarle el Estado de México y Coahuila, así como en las elecciones de 2024.

Otro frente que abrió el Mandatario es contra los usuarios nacionales y extranjeros del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México con lo que parece ser un boicot integral para afectar el normal funcionamiento de ese aeropuerto internacional. Se aplican acciones y medidas que provocan inseguridad, demoras, disgustos y conflictos. Tal es el caso de confiar a controladores de vuelo de dudosa formación y experiencia la torre de control; el rediseño del espacio aéreo del Valle de México; aumento de la distancia entre cada despegue de avión; retrasar la entrega de equipaje; propiciar largas filas para pasar migración; pésimo mantenimiento de las instalaciones que, entre otras cosas, propician fétidos olores de los sanitarios, y la prohibición de utilizar servicios de taxi por aplicación, entre otras incomodidades.

Todo indica que una de las características de los regímenes populistas es la destrucción y la satisfacción que causa a sus líderes y correligionarios. Ello debilita a las instituciones y al tejido social.

Uno de los pilares para actuar con visión de futuro es la utilización del diálogo para superar la polarización y los desencuentros que se han propiciado, principalmente, desde Palacio Nacional.

No se olvide que el odio es opuesto a la cultura de la paz. Es nuestro deber abordar tan delicado tema e insistir en el peligro que implica propiciarlo y en la necesidad de mitigarlo.

La construcción de una cultura de la paz y de la concordia sólo es posible con un contagio positivo que generalice la práctica del diálogo en todos los ámbitos de interacción social.

