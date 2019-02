En Palacio Nacional, después que el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó a todos los organismos autónomos, por el tema de lo que consideró un reto del titular de la Comisión Reguladora de Energía, la maquinaria se puso en marcha.

Los titulares de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval,y el de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, anunciaron sendas investigaciones de Guillermo García Alcocer, sin denuncias, sólo por el dicho presidencial.

García Alcocer ha pedido hablar con el presidente. Tarea inútil, pues, aunque lo recibiera, lo oirían, no lo escucharían. Ya su suerte fue decidida por la mano fría e implacable del poder presidencial, un poder como el de antes.

Nuevo intento para atraer a la IP

Ante una gran concurrencia en Palacio Nacional, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, leyó a las élites económicas y políticas de la nación la instalación del Consejo para el Fomento de la Inversión.

Luego, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la coinversión: gobierno e Iniciativa Privada para conseguir darle dinamismo a la economía, el suficiente para que crezca a 4% anual.

Pragmáticos, los empresarios pedirán detalles de qué proyectos, para asegurarse de que sus capitales no irán a fondo perdido, sino que irán a proyectos productivos, no al fondo perdido de la redistribución de la riqueza.

A prueba el PRI, por la Guardia

En las votaciones por la reforma para la Guardia Nacional, estarán a prueba los priistas, por contar con los votos que le darían al coordinador del Senado, Ricardo Monreal, la mayoría para que se apruebe esa polémica iniciativa presidencial.

Están a prueba los priistas porque, aunque los gobernadores priistas respaldaron la iniciativa, al parecer en la bancada de senadores tricolores prevalecen los, digamos, valores de quienes todavía controlan al CEN.

Ojalá entiendan lo que se juegan, porque si en este tema se dividen, podrían iniciar la difuminación del partido, porque, aunque muchos no lo crean, ante un presidente tan fuerte, ¿qué puede pesar una oposición dividida?

NOTAS EN REMOLINO

Algunos de los asistentes al evento del Consejo para el Fomento de la Inversión salieron de Palacio Nacional con una duda: ¿no será otro proyecto sexenal como el de las Zonas Económicas Especiales?... La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró que en la medida que se gane terreno a la corrupción se fortalecerá la confianza de los inversionistas, nacionales y extranjeros... En los debates por la Guardia Nacional han revelado la gran confianza de algunos en los criterios de la ONU. Ésta es una muestra de esos criterios. La ONU reclama a Estados Unidos que haya forzado a comer a un grupo de migrantes centroamericanos que estaba en huelga de hambre. Evitar que tuvieran problemas de salud por no comer, según la ONU, equivale a tortura. No, pues sí... Grandes y trascendentes los foros por la reforma educativa, pero, curiosamente, las comisiones de la Cámara de Diputados que la revisan, no se han dado tiempo para restaurar en el artículo tercero constitucional la autonomía universitaria, eliminada, dijeron, por “un error de dedo”. Ya hay sospechas de algo más... En Nueva York, presenta sus credenciales como embajador de México ante la ONU el doctor Juan Ramón de la Fuente, diplomático de lujo, sin duda... Ya dijo la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, que el candidato a la gubernatura de Puebla será escogido por encuesta. Mmmmm...