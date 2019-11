Las tormentosas sesiones del Senado en las que fue elegida presidenta de la CNDH la señora Rosario Piedra Ibarra, “haigan sido como haigan sido”, para citar a un clásico, la obligan, como nunca, a la honesta imparcialidad.

Sobre todo, porque todo indica que muchos, incluidos funcionarios de Palacio Nacional, tienen en mente un rol más bien vindicativo para la nueva presidenta de la CNDH, uno que cobre los agravios acumulados durante varios sexenios.

Así lo dijeron sus entusiastas partidarios en el Senado y en Morena.

Sería una perversa distorsión del organismo autónomo, pues significaría deshonesta parcialidad y un cheque en blanco para el actual gobierno.

Segob quema la pólvora en infiernitos

No le falta razón a la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al criticar de las pocas posibilidades de que sea enjuiciado quien comete un crimen, pues prueba las insuficiencias en la procuración y administración de justicia.

Sobre todo, cuánto falta para que opere a plenitud el nuevo sistema de justicia penal, aprobado hace ocho años y puesto en marcha hace tres, pero el enfoque de la funcionaria parece muy limitado.

Segob podría impulsar un programa de capacitación para los funcionarios del aparato de justicia de los tres niveles, pero quema la pólvora en infiernitos al ofrecer sólo investigar y denunciar pequeñas insuficiencias. Ve los árboles, no ve el bosque.

¿Cómo calificará el FBI la seguridad?

Los agentes del FBI que, en colaboración con la Fiscalía General de la República, recogen evidencias forenses, dan oportunidad de aprovechar su expertise para encontrar evidencias que permitan identificar a los autores de la masacre contra la comunidad mormona en la frontera entre Chihuahua y Sonora.

Miembros de la familia LeBarón reportan haberles proporcionado toda la información que poseen, no sólo sobre la masacre, sino sobre las condiciones de seguridad de esa región de la Sierra Madre Occidental.

La información que a diario recaban les dará una visión de primera mano para sus informes a Washington, pero también da para un diagnóstico que determine si esa zona fronteriza serrana es territorio que no controla el Estado mexicano.

Notas en remolino

Mientras en Washington se inician las audiencias públicas para decidir si el presidente Donald Trump es sujeto a juicio político, aquí el asilado mandatario boliviano recibe muestras de solidaridad de funcionarios y políticos de Morena... Aún si, como dice la titular de Energía, Rocío Nahle, Pemex no paga un centavo por la extorsión del malware en sus sistemas de cómputo, seguro que la contratación emergente de técnicos hará que salga más caro el caldo que las albóndigas... Fuentes Legislativas aducen que el gran obstáculo para negociaciones de partidas del presupuesto federal son los candados que impiden tocar el dinero de los programas preferidos por Palacio Nacional... Juran y perjuran los diputados de Morena que el proyecto para desmantelar la estructura institucional del INE no tiene respaldo, que sólo es una iniciativa personal de alguien de su bancada. El tiempo dirá si no nos engañan... Una torpeza que los senadores panistas hagan realidad su ruptura con los de Morena.