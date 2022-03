Las políticas públicas deberían de estar orientadas a bajar las barreras de entrada y reducir el poder de los monopolios en aras del bienestar general...

Durante mi etapa de formación como economista, consulté con gran interés los manuales sobre la rama de la microeconomía. En dichos manuales se explicaba, de manera clara y elegante tanto en su exposición matemática como geométrica, que los monopolios –públicos o privados– tienden a generar ganancias o rentas extraordinarias. Ello, en razón del poder de mercado del que gozan en razón de su condición monopólica. En su definición etimológica, monopolio significa un solo productor.

Pero frente a las enseñanzas de la teoría microeconómica, el pasado domingo leo en el periódico: “Pierde CFE en 2021 $95,371 millones”. Pero no únicamente la empresa estatal cuasi monopólica, Comisión Federal de Electricidad, operó en números rojos el año pasado, sino que ha venido siendo deficitaria en forma creciente desde 2018. Según el reportaje correspondiente, una de las razones esgrimidas por la entidad para la pérdida de 2021, fue “por el alza del precio del gas natural ocasionado por la emergencia climática en Texas…”

Al constatar ese panorama de pérdidas contables, me pregunto si la teoría microeconómica esta equivocada y debemos desecharla. La conclusión a la que llego es que, desde el punto de vista analítico, debemos centrar la atención en el caso específico de la CFE, en México. Para empezar, no es lo mismo un monopolio público que uno privado. Si la Comisión Federal de Electricidad fuese una empresa particular, los accionistas ya habrían desechado por ineficaz al director Manuel Bartlett. Pero en el sector público mexicano, la manga es anchísima, tal vez en razón de que el dinero que se pierde no es de los funcionarios. Y además, está el muy importante asunto adicional de los compromisos políticos.

En adición al tema de la rentabilidad, sobre los monopolios la teoría microeconómica predica que son contrarios al bienestar colectivo por cinco causas de mucho peso: generan un menor producto a precios más elevados, ofrecen un producto y un servicio de menor calidad, excluyen la posibilidad de una oferta diversificada y privan a los consumidores de su capacidad para elegir. Todos esos defectos o casi todos, es posible advertir en la operación de la CFE y, seguramente no por casualidad, también en Petróleos Mexicanos.

Dado ese panorama, las políticas públicas deberían de estar orientadas a bajar las barreras de entrada y reducir el poder de los monopolios en aras del bienestar general. Sin embargo, lo que intenta el actual gobierno es precisamente lo opuesto.

