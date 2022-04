Las mayores presiones inflacionarias serán temporales. La inflación de los Estados Unidos parece haber llegado a su tope y, salvo China, las restricciones del Covid comienzan eliminarse en todo el mundo, lo que va a restablecer la oferta de insumos que encarecen las cadenas de valor.

El gobierno anunció la intención de buscar un pacto con productores, industriales y cadenas comerciales para contener el incremento de precios, especialmente de productos básicos. No se trata de un esquema de control de precios, sino de medidas y acuerdos para eliminar cuellos de botella y garantizar el suministro de los productos indispensables a toda la población. Hasta lo que se conoce del proyecto, la iniciativa parece pertinente.

Por un lado, el gobierno piensa mantener, al menos por un tiempo, precios que sí controla, como los de los energéticos, y enfocar los esfuerzos para evitar los aumentos de los productos que representan el mayor gasto para las familias de menores ingresos, los alimentos y productos de consumo básico. Se trata de una estrategia para reducir los efectos adversos de la inflación, particularmente entre la población de menores ingresos, ya que los incrementos en alimentos se han manifestado en tasas superiores a un dígito.

En realidad, la señal para detener el incremento de los precios tendrá qué venir del Banco de México, por medio del incremento de las tasas, aunque eso no debería durar mucho tiempo, ya que la economía se ha desacelerado. La eliminación de aranceles y otros obstáculos comerciales a la importación de productos agrícolas puede ayudar al abasto y contención de precios.

Las mayores presiones inflacionarias serán temporales. La inflación de los Estados Unidos parece haber llegado a su tope y, salvo China, las restricciones del covid comienzan a eliminarse en todo el mundo, lo que va a restablecer la oferta de insumos que encarecen las cadenas de valor. Sin embargo, el efecto de otros factores, como la invasión a Ucrania, con el subsecuente incremento del precio internacional de los energéticos y los cereales, seguramente tomará más tiempo. Eso va a requerir de políticas de mediano plazo, especialmente las que permitan incrementar la producción de alimentos básicos.

Para un sector importante de las personas en situación de pobreza, el autoabasto y el abastecimiento por parte de productores locales son fundamentales para el acceso a los alimentos básicos. El economista José Luis de la Cruz, en la reciente publicación México Frente a su Crisis, muestra cómo la producción per cápita de básicos en México, como el maíz, el frijol, la papa, el trigo o la cebolla, se redujo o tuvo incrementos muy pequeños en las últimas décadas. La producción nacional de básicos sí es indispensable para atender la demanda de miles de comunidades, a las que les es complicada la provisión de alimentos importados. Es por eso que el plan del gobierno debe contemplar acciones para subsidiar la producción nacional de básicos, la del autoconsumo, y la venta directa de productores en sus comunidades.

La propuesta que va delineando el gobierno recuerda a los viejos pactos de los 80’s y 90’s. Eso no tendría nada de malo, fueron mecanismos que finalmente lograron estabilizar los precios, salvo que ahora se debe cuidar que no sean los salarios, especialmente el mínimo, un mecanismo para anclar los precios. Esto tendría efectos redistributivos negativos. De hecho ese fue el gran costo de los programas de estabilización de finales del siglo pasado, el deterioro de los niveles salariales. Y en realidad los salarios no han sido un factor que haya contribuido a los fenómenos recientes de precios.

Twitter: @vidallerenas