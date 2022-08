¡Ken Salazar denuncia...!

Aún si viniera la descalificación flamígera de “injerencista”, tampoco eliminaría del mapa los hechos duros de todos conocidos sobre la inseguridad rampante…

En términos generales –cabe reconocerlo– no ha habido en la actual administración una política de amenaza en contra de los derechos de propiedad de los particulares. En su momento, las expropiaciones que decretaron Echeverría y López Portillo dejaron como secuela un gran daño en la memoria nacional. En su esencia, los programas actuales de fortalecimiento de los monopolios estatales en los ramos de electricidad e hidrocarburos son atentatorios a los derechos de propiedad. Pero tienen tan solo una expresión sectorial.

A diferencia, el deterioro creciente de la seguridad en el país ha causado un perjuicio tremendo a la marcha de la economía interna. La inseguridad eleva los costos de operación, erosiona los márgenes de rentabilidad y mete una gran incertidumbre en la perspectiva futura de las unidades productivas. Y la inseguridad no únicamente afecta a las grandes empresas y a los negocios medianos. Es un cáncer que incide también sobre las unidades productivas pequeñas y los agentes económicos que operan a escala reducida. No hace mucho leí en el diario Reforma un reportaje impresionante, sobre como la extorsión de las bandas delincuenciales aplicada a locatarios en mercados públicos y tianguis, taxistas y pequeños transportistas, comerciantes sencillos y hasta vendedores ambulantes, ha convertido al cobro de piso en una práctica criminal extendida e impune.

Y otra vuelta de la tuerca se produjo en ocasión de la denuncia reciente que externó el embajador Ken Salazar, de los Estados Unidos, sobre el problema de la “inseguridad real”, que se ha vuelto endémica y rampante en la República. Al respecto, textualmente expresó el diplomático: “Ya es tiempo para resultados en seguridad”. El tema es candente. Como es ampliamente sabido, hay zonas del país bajo el control absoluto de grupos criminales. Desde el punto de vista de la gobernabilidad, el problema afecta a la soberanía nacional bajo la tolerancia tácita de las más altas autoridades del país.

La actitud de no hacer caso sobre el problema, de encogerse de hombros resignadamente y dar la espalda a esos hechos y denuncias no borra la realidad de la delincuencia desbordada. No es posible tapar el sol con un dedo. Y aún si viniera la descalificación flamígera de “injerencista”, tampoco eliminaría del mapa los hechos duros de todos conocidos. ¡Será que a las altas autoridades no las amedrenta la inseguridad, en razón de los equipos especializados de protección de que disponen, pagados con nuestros impuestos!

bdonatello@eleconomista.com.mx