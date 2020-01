El sistema de justicia penal que se pretende derogar obliga al Estado a probar la culpabilidad de los acusados por algún delito, pero también exige un complejo entramado entre fiscales y los servicios forenses.

Los peritos forenses deben recabar las evidencias científicas, analizarlas, revisarlas y entregar los resultados que pueden o no respaldar las averiguaciones que hagan las fiscalías. Vamos, son nuestra versión de los CSI.

Los laboratorios forenses, los peritos y sus estudios exigen fuerte inversión y presupuesto racional y razonable. Quizá por eso dicen en Palacio que el sistema fue un fracaso, pues ven como derroche gastar en las ciencias forenses.

Impuesto criminal a los pescadores

Anunció el gobierno federal el inicio de la temporada de pesca de atún a lo largo de la costa del Pacífico. La noticia, siempre bienvenida por los pescadores, significa su obligación de pagar impuestos a los cárteles que operan en los principales puertos.

Las denuncias periodísticas se quedan en eso, en denuncias que las fiscalías estatales y federal prefieren ignorar, a pesar de que en cada puerto todos los pescadores saben a donde hay que pasar a pagar su cuota para salir a pescar.

Así, poco a poco, mientras nos entretenemos en trivialidades, en los puertos del Pacífico y en los del Golfo se entronizan los cárteles que cobran derechos a todos los pescadores. ¿Cómo decía aquel comercial? Y nadie hace nada.

Salarios altos, ya es pecado mortal

Mientras en las salas de la Suprema Corte de Justicia se busca dilucidar y llegar a conclusiones sobre las impugnaciones a las limitaciones salariales de los organismos autónomos, al gobierno federal es impacienta.

Así, sin querer queriendo, el Partido en el Poder, Morena, revela que existe la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera empiece a revisar las cuentas y finanzas de los funcionarios que ganan altos salarios.

Al grito de "cartucheras al cañón", se iniciará una campaña de amedrentamiento que, si lamentablemente llegara a involucrar a la UIF, se convertiría en auténtico terrorismo social y político.

NOTAS EN REMOLINO

Hace mal el dirigente panista Marko Cortez en meterse en la negociación de los gobiernos panistas con el Secretario de Salud Jorge Alcocer. No entiende el dirigente del CEN del PAN que el capital político de su partido son los gobernadores... Tienen razón el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, México sólo aplica su ley migratoria. Empero, deben cuidad no separar a las familias, como la Border Patrol... Uno no entiende porque se sorprenden de que, a la llegada de Raquel Buenrostro al SAT haya renuncias de funcionarios. Es lo de siempre, cada titular trae su equipo de confianza... Nada nuevo la forma qué quieten controlar a las gasolineras. La solución siempre fue la del abarrotero. Tanto había, tanto salió, tanto debe haber en el cajón del dinero. Cosas de sentido común... Gustosos en Washington al saber que México importará más maíz de Estados Unidos. Una estrellita más...