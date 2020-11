Al convertir las conferencias mañaneras del Salón Tesorería del Palacio Nacional en un acto de propaganda política vestido de "comunicación circular", sienta las bases para eludir el cumplimiento de la ley durante la campaña electoral de 2021.

Poco a poco diversos personajes del Partido Oficial lanzan demoledoras críticas contra el Instituto Nacional Electoral, cuya tarea será impedir que el Gobierno de República rompa la equidad en las elecciones.

Hasta hoy es un juego de vencidas, pero pronto serán embestidas a nombre de "la libertad de expresión" para mantener a las mañaneras como privilegiada plataforma propagandística del nuevo oficialismo durante toda la campaña del próximo año.

¿Presupuesto o bolsa de gasto discrecional?

Todas las revisiones hechas por economistas y especialistas en lo que Ángel Aceves Saucedo llamó el arte de diseñar el Presupuesto Federal, explican que muchas partidas aprobadas por los diputados no respaldan las promesas.

Dicen que los aumentos al presupuesto de Salud no corresponden con los montos procedentes de los cancelados fideicomisos, por el contrario, parecen sólo concentrarlos en la Tesorería de la Federación.

Quien esto escribe conoce la irreprochable honorabilidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no sabe de la de todos sus colaboradores. Y esa bolsa cada vez se parece más a una gigantesca arca abierta. Y ya conocemos el viejo refrán.

Topan con dura cerviz del Partido Oficial

Ya descubrieron el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard que será más difícil convencer a los radicales del Partido Oficial de sus razones para resolver el caso del General Salvador Cienfuegos.

Cuando lo arrestó la DEA los feligreses de la 4T se lanzaron a proclamar a los cuatro vientos "el fin de la impunidad" y se lanzaron contra el general, pero están enojados por el frenazo que significó el acuerdo con Estados Unidos para traerlo a México.

Fue muy duro el frenazo, pues hasta miembros del gabinete han debido desmontar el patíbulo que construían y, aturdidos, presionan para que Palacio no los deje con el ensayado linchamiento del los soldados de México.

NOTAS EN REMOLINO

Atentos estaremos al discurso del general Secretario de la Defensa Crescencio Sandoval en el Monumento a la Revolución, atento estará el Gobierno y atentos, muy atentos estarán no solo los oficiales, como supondría Ricardo Monreal, también lo estará la tropa... Si, como dicen, es oficial que pedirá licencia el senador Miguel Ángel Navarro, uno supone que Morena decidió dejar vacío ese escaño, un voto menos, pues no tiene suplente... La titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero se reunió -virtualmente, claro-, con los gobernadores de la Conago. Dicen que hablaron de reactivación económica y crisis sanitaria... Los alcaldes y regidores de los ayuntamientos perredistas en Veracruz exigen garantías al gobernador Cuitláhuac García, pues no cejan las agresiones y hasta asesinatos contra políticos de oposición... Incontenible la pandemia ideológica. Ahora el Senado cancela como Día del Descubrimiento el 12 de octubre. Suponemos que eso cambiará el hecho de que hace 508 años Cristóbal Colón llegó a tierras de América... Para quienes gustan de la historia. Hace 110 años, para el 20 de noviembre se cumplían seis días de que se había levantado en armas Toribio Ortega y asaltado la ciudad de Ojinaga, en Chihuahua...