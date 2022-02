Originalmente pensé en este espacio, para dar a conocer de una manera temática diversos derechos en función de la época del año y visibilizar la forma en la que se iban interpretando -que no siempre es de la misma manera- y que da lugar a disentir.

Los temas ambientales; derechos de niñas, niños y adolescentes; de las personas con discapacidad; de las personas adultas mayores; cuestiones de género; derechos de los pueblos y comunidades indígenas y en general; vivir en una sociedad más justa e igualitaria, sin discriminación racial o por estrato social; los derechos de los animales y acceso efectivo a la justicia serían los temas que abarcarían los artículos, por ser cuestiones de mi mayor interés. Son tan apasionantes y amplios que sentía la necesidad de dar a conocer los derechos para transitar, en mi deseo siempre presente, a un mundo mejor con personas bien intencionadas. Pensaba que podía poner mi granito de arena.

Sin embargo, no terminaba de escribir el primer artículo cuando lo cambié, porque se atravesaron en el camino cuestiones que llamaron poderosamente mi atención y me llevaron por otra ruta. “Hay que ser libres pensadores”, pensaba. “Exponer el pensamiento crítico puede ayudar a construir una mejor sociedad”, continuaba.

Roosevelt en su “Discurso de las cuatro libertades” decía que una de ellas era “librarse de la necesidad y del miedo”. Entonces pensaba que sí existía el ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento, que la Constitución, los Tratados y Convenios de Derechos Humanos la protegían. ¡Qué equivocada estaba! En México hay pocas garantías efectivas para proteger los derechos humanos, en particular las libertades. De todas maneras, hay que mantenerse firme como libres pensadores, porque la libertad individual viene de allí dentro, de la parte más profundas del ser, allí en dónde nadie se puede meter.

Era inimaginable que las aguas iban a estar tan enrarecidas en el país y que iba a parecer un cuadrilátero lleno de golpes por todos lados con un resultado final cada vez más claro, México perdería y mi tan anhelado deseo de justicia social, mejor distribución del ingreso y erradicación de las desigualdades seguiría esperando.

En este momento estamos en una situación de “sálvense quien pueda” y “golpéense todos contra todos, con todo en lo que más duele”. Al cabo, la regla es que no hay regla, entonces es lucha libre, todo se vale.

Esta semana estaba muy emocionada por escribir sobre la cumbre llamada “un solo planeta para el océano”, que se llevó a cabo en Francia en días pasados. La limpieza de los océanos, su sustentabilidad, la importancia que tiene el océano como la biósfera más grande que existe, la cantidad de bióxido de carbono que absorbe, su contaminación y limpieza, son aspectos que urge abordar y me parecía un tema importante.

Nuevamente se atravesó un aspecto todavía más relevante que preocupa, la seguridad de jueces y magistrados para poder hacer su trabajo adecuadamente siguiendo los principios de independencia, imparcialidad, autonomía y objetividad.

Es cierto que no todas las personas están inmersas en la justicia -afortunadamente, porque debe ser muy desgastante-, pero todas necesitan un Poder Judicial tanto en las entidades federativas, como el Federal, sólido e independiente.

La congruencia en el actuar, por otro lado, y es lo que les quiero dejar a las próximas generaciones, es de lo más importante que hay. Todo lo que las personas hacen, tiene trascendencia en el mundo que se hereda a las y los hijos. Y así se debe ver, qué cuentas les estamos dejando a las y los niños. Lo he manifestado varias veces, todo acto tiene consecuencias.

“A río revuelto”, dicen, “ganancia de pescador”. Y ahora en México por doquier, hay aguas turbias. Nada más triste que el hecho de que el Poder Judicial Federal también tenga aguas revueltas, porque esto perjudica a todas y todos

El punto que preocupa es: ¿quién será el o los pescadores que están saliendo ganando?

Veamos, el ministro presidente de la Corte, basa su discurso en un tema de importancia cardinal, erradicar la corrupción y el nepotismo. Ciertamente no puede haber un poder judicial sólido con corrupción y se debe acabar con ella, tampoco redes de familiares que impidan una debida función del la justicia, pero aquí tampoco se puede generalizar como lo ha hecho el ministro presidente, hay personas muy valiosas cuyas mentes son agudas y vanguardistas que están siendo atacadas y discriminadas brutalmente, sin ver su trabajo y desempeño con la objetividad que el caso requiere.

El ministro presidente de la Corte, señaló que habría “[c]ero tolerancia a la corrupción” tal como apareció publicado en su columna del 5 de mayo de 2019 en el periódico Milenio. Dijo que “la corrupción de los sistemas judiciales es un mal particularmente insidioso que socava desde sus entrañas la vigencia del estado de derecho”.

Tiene razón, la corrupción destruye todo, empezando por el estado de derecho y los propios principios de independencia, objetividad e imparcialidad que son una prerrogativa de los y las justiciables. Concluía el ministro diciendo que “en la judicatura federal hemos iniciado una política de cero tolerancia, con la que se busca detectar oportunamente los casos de corrupción, investigarlos adecuadamente y erradicarlos en forma efectiva".

Por otro lado, en el comunicado 314/2021 del Consejo de la Judicatura Federal, de 14 de octubre de 2021, dijo que México necesitaba jueces y juezas independientes.

Claro que sí, eso también es cierto, resolviendo con independencia, objetividad e imparcialidad, se puede garantizar el estado de derecho y la protección a los derechos humanos para toda persona. Erradicar la corrupción es una condición necesaria pero no suficiente para que las y los operadores de justicia federales sean independientes e imparciales, porque también es necesario garantizar la seguridad en su trabajo y mandar el mensaje a tiempo y correcto que se acabará con la corrupción sea quien sea, incluyendo a los amigos y personas cercanas.

En la entrevista que dio con El Universal el 9 de agosto de 2021, nuevamente el ministro presidente dijo que había “tres redes de corrupción” operando en el Poder Judicial de la Federación. Dijo que se “cometían muchos excesos y también muchas irregularidades que seguir[ía] combatiendo con determinación”.

Por otro lado, cuando se dio el problema de la ampliación del mandato del presidente de la Corte, en entrevistas con diversos comunicadores, señalaba que “al finalizar [su] gestión dejar[ía] un mejor poder judicial”.

Para él un mejor poder judicial, como lo dijo en un discurso en la Corte, dictado el 6 de agosto de 2021, es un poder judicial “renovado, fresco, moderno, con mayor sensibilidad social y humana, dispuesto a servir al pueblo de México”. Señaló que no quería una vuelta al pasado, que no quería más corrupción, ni una cultura del nepotismo. Es también correcto y necesario, lo único es que no se puede descalificar ni generalizar es que todas y todos los juzgadores “del pasado” son viejos y antiguos. Eso podría llegar a generar en la opinión pública que de antemano descalifiquen a las y los juzgadores del pasado como corruptos, que sean sujetos a mayor vulnerabilidad y se interpongan en su contra más quejas administrativas.

Por ello, llama la atención lo señalado en el comunicado 005/2022 de 10 de enero de 2022, cuando dice que se “apuesta por un perfil diferente de juzgador y juzgadora federales, más sensibles, modernos, comprometidos con la gente, con mayor sensibilidad social y humana, y una defensoría pública que llegue a todos los rincones del país para defender a la gente más pobre”. Insisto, no puede descalificar a los 1,500 jueces y magistrados federales que no provengan de los exámenes que él ha realizado o que no sean “frescos y modernos”.

No obstante, todavía podría llegar a ser salvable la situación aun cuando veo mucha rudeza innecesaria, generalizaciones y descalificaciones a priori de la máxima autoridad judicial y representante de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal en contra de jueces y magistrados “viejos” contrario a los “nuevos”.

En dónde empieza a preocupar todo es en que el 3 de febrero de 2022, en un artículo de “Animal político” se señalaba que había actos de corrupción en lo que ellos llamaban “La Corte Zaldivar”. Señalaban a altos mandos de Judicatura Federal, cercana al ministro presidente.

El miedo fue tan fuerte por las personas que estaban atrás, que en el periódico Reforma fue el “staff” y no un profesional de la comunicación con nombre y apellido, quien al día siguiente señaló en el mismo sentido, que altos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, extorsionaban a jueces y magistrados, particularmente aquellos que tenían quejas administrativas diciéndoles que no pasaría nada siempre y cuando resolvieran como pedía el exconsejero jurídico de la presidencia.

Roberto Rock en su artículo “El (amargo) último año del ministro Zaldivar”, publicado en el universal el 5 de febrero de 2022” relata cómo fueron las extorsiones a jueces y magistrados por parte de las personas cercanas a Zaldivar.

En el mismo sentido, para el periodista Hernán Gómez Burrea, el punto importante está fuera de la casa de Houston del hijo del presidente de la República. Señala en “El Universal” que el tema está en los actos de corrupción del exconsejero jurídico de la presidencia que impactó en el círculo cercano de ministro Zaldivar, ministro que lo llama como se aprecia de su Twitter de 2 de septiembre de 2021, amigo.

Preocupa que el ministro presidente llame al exconsejero jurídico de la Presidencia su amigo y está rodeado su círculo cercano de actos de corrupción que prometió erradicar para evitar caer en los mismos actos del pasado. Si combatió los actos de corrupción anteriores y conocía los despachos de abogados del pasado, la pregunta es ¿por qué ahora que la corrupción está en su círculo cercano, no ha hecho pronunciamiento alguno en el sentido de que acabará con ella? Pero sobre todo, ¿por qué no ha mandado el mensaje aunque sea a los juzgadores viejos y obsoletos -desde su óptica- que pueden ejercer sus funciones con independencia e imparcialidad y que él la va a garantizar?

Por el contrario, con su inusual silencio, porque normalmente es muy proclive a salir a los medios y en redes sociales, el mensaje que manda es el de desprotección a jueces y magistrados federales. Si se utilizan las quejas administrativas para extorsionarlos y si los jueces y magistrados solamente viven de su sueldo porque tienen impedimento constitucional para cobrar por otro trabajo, entonces lo que debió hacer el ministro presidente es garantizar a los jueces y magistrados extorsionados y en general a todos los juzgadores, los “viejos e inservibles” y los “nuevos y buenos” el mismo mensaje, no se tolerará la corrupción sea de quien sea.

Con su mutismo, implícitamente sigue dejando el mensaje que a su amigo el exconsejero de la presidencia se le debe respetar. Los actos de corrupción de sus amigos y círculo cercano de colaboradores, no se pueden tolerar, porque reitero, deja desprotegidos a los juzgadores. De manera que independientemente de que haga o no haga algo o simplemente lo deja pasar ¿Y los juzgadores? ¿En dónde quedan? Si ya los descalificó de antemano como inservibles porque habrá un #nuevopoderjudicial.

Es urgente que se reglamente que no se pueden obtener las copias ni los números de los procedimientos administrativos de responsabilidad en trámite, porque debe guardarse la secrecía de los mismos. Los únicos en los que hay obligación de dar a conocer son aquellas quejas administrativas fundadas, porque así lo dispone la legislación de transparencia, que quizá hasta inconstitucional sea, porque afecta la honra y honor de los operadores de justicia. Pero sin duda, si la estrategia de extorsionar es a través de visibilizar las quejas administrativas o negociarlas, es una de las desdignificaciones más grandes que se puede hacer en contra de juzgadores.

El ministro presidente dejó muy claro que el exconsejero jurídico era su amigo. La cosa es que cuando un juez habla de amistad, hay causales de impedimento para conocer los asuntos, pero, además, ¿en dónde queda el respaldo a jueces y magistrados que estaban siendo extorsionados? Cuando el propio ministro presidente respalda al exconsejero con el solo hecho de decir que es su amigo. Si dijo que acabaría con la corrupción, lo menos es que sea parejo, con todos igual, no solamente en contra de quien él decida y no actúe en el caso del exconsejero jurídico ni de sus excolaboradores.

Es importante dejar asentado que el área de responsabilidades que es una de las áreas que más ha crecido con el ministro Zaldivar, y más sensibles que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, no se puede ocupar para lastimar a las y los juzgadores. Muchas veces en las materias civil, mercantil y familiar (que en el poder judicial federal, todo se ve en materia civil), laboral y penal, se interponen quejas administrativas en contra de juzgadores federales simplemente porque a la parte que pierde no le gusta el sentido de la resolución y quieren pegarle con todas sus fuerzas a los juzgadores incluso para que pierdan su trabajo.

Se debe regular, al menos en un acuerdo general, la protección a los juzgadores del Poder Judicial Federal para evitar que quienes no sean del agrado de algún ministro presidente por ser anteriores a él, tengan quien los voltee a ver.

Finalmente, el Poder Judicial Federal nació hace mucho tiempo.