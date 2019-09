Son 16 muchachos —10 mujeres y seis hombres—, de los cinco continentes. Con apenas ocho años, Ellen-Allen, del pequeño poblado sami de Karesuando, Suecia, es la menor de las peticionarias.

La mayor apenas si le dobla la edad, pero es mundialmente famosa, desde que hace un año comenzó sus plantones a las puertas del Parlamento sueco. Greta Thunberg estuvo ayer en Nueva York y a nombre de sus compañeros, al mediodía acudió al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, para interponer una demanda contra Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía, por incumplir con los compromisos globales para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo de que continúan promoviendo los combustibles fósiles.

El movimiento juvenil de acción climática tiene otros protagonistas. La demanda está firmada también por Alexandria Villaseñor, cofundadora el US Youth Climate, quien, inspirada por Greta, todos los viernes se planta afuera de las puertas de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El movimiento juvenil de acción climática toma otras formas. La demanda contra las cinco naciones del G20 —primera en su tipo— cuenta con un sólido soporte jurídico pero sobre todo contiene los testimonios de los 16 jóvenes sobre el impacto ocasionado por el cambio climático —ya sean huracanes, sequías, aumento del nivel del mar, colapso de los sistemas alimentarios y otras amenazas— pero sobre todo la amenaza a su supervivencia física, a su desarrollo físico y psicológico y a su salud.

La demanda fue preparada y presentada en nombre de los peticionarios por el bufete de abogados Hausfeld LLP y la organización Earthjustice, sobre la base de que las naciones requeridas han incumplido con sus compromisos globales y, además, con la Convención sobre los Derechos del Niño —firmada por todos los países del mundo, excepto Estados Unidos—, lo que otorga jurisdicción para atender quejas legales de niños cuyos derechos hayan sido violados.

El comité está compuesto por 18 expertos independientes en derechos del niño. Determinará si la queja es admisible y, de ser así, reunirá las respuestas de los países nombrados en la queja. El comité luego hará recomendaciones a esas naciones.

“Los jóvenes de todo el mundo han estado hablando en voz alta y clara sobre la crisis climática. Es hora de tomar medidas significativas y urgentes”, definió Ramin Pejan, abogado de Earthjustice.

“Sin un cambio transformador en la próxima década, el impacto del cambio climático sobre los derechos humanos sobre los peticionarios y más de 2,000 millones de niños de todo el mundo será irreversible”, refirió por su parte el abogado Michael D. Hausfeld, “lo que todos debemos hacer ahora es: hablar menos, actuar más”.

Ellen-Anne vive en Laponia, en el extremo más septentrional de Europa, y como su padre, quiere ser pastora de renos cuando crezca. El deshielo de los polos claramente amenaza ese futuro idílico. Otros firmantes, como Carlos Manuel —joven filipino de 17 años, actualmente radicado en Koror, Palau, donde representa al movimiento Our Ocean— acumulan algunos años de trabajo a favor del medio ambiente. Ayakha Melithafa, también de 17 años, vive en los márgenes del río Eerste, en las afueras de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y es una destacada activista reconocida: fue seleccionada para representar en el Proyecto 90 de la iniciativa YouLead 2030 y actualmente funge como oficial de reclutamiento para la Alianza Africana del Clima.

“Las personas mayores no prestan tanta atención porque no se verán tan afectadas. No nos toman en serio a los niños, pero queremos mostrarles que somos serios”, lamentó Ayakha en Nueva York.

Además, la demanda exhorta a los gobiernos de los cinco países a tomar inmediatamente medidas que reduzcan el calentamiento global a los niveles identificados por la ciencia.

EFECTOS SECUNDARIOS

OPOSITORES. La jerarquía católica levantó la voz para expresar su profundo rechazo a las legislaciones estatales que despenalizan las interrupciones de embarazos de menos de 12 semanas, promovidas por Morena y sus aliados. En vísperas de las movilizaciones que ocurrirán en todo el país, en el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto. El arzobispo de Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, dedicó su sermón dominical al polémico tema y posteriormente ofreció una rueda de prensa para replicar las objeciones de los médicos. “Por ningún motivo podemos aceptarlo. El aborto es privar de la vida a un ser antes de nacer”, dijo por su parte Sigfredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas.

INCERTIDUMBRE. El bloque a la Cervecera de Zacatecas, de Grupo Modelo, fue suspendido por los integrantes del sindicato independiente que pelea la titularidad del contrato colectivo de trabajo con la CTM local, y reclama la indemnización de una veintena de obreros despedidos. Los activistas —asesorados por el senador petista José Narro Céspedes— accedieron a levantar las barricadas que obstruían el acceso a la moderna planta, tras de las quejas de los empresarios y la intervención de la Secretaría de Gobernación, quien citará a las partes (incluida la administración estatal) a una mesa de negociación cuya sesión inicial todavía no ha sido agendada. El recuento está emplazado para mañana, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y de su resultado depende si los inconformes reanudan su movimiento.

INQUIETOS. La cuarta transformación extiende sus alcances a campos insospechados, pero la agenda legislativa ha quedado relegada a la definición de la Ley de Infraestructura de la Calidad, que sustituiría a la actual Ley Federal de Metrología y Normalización, actualmente en vigor. Ayer, en un foro convocado por la Concamin y la Comenor, se esperaba que el director general de Normas de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo, anticipara los principales detalles de la propuesta, pero el funcionario federal se limitó a decir que viene “una ley de vanguardia” y, por el contrario, mencionó la intención de poner en marcha acuerdos de equivalencia, lo que generó inquietud entre los asistentes, pues consideran que éstas deben ser recíprocas y no unilaterales.

¿EXCLUSIONES? En México, 30% de las calorías totales proviene de alimentos procesados, lo que dejaría fuera a los alimentos preparados del modelo de etiquetado propuesto por algunos legisladores, afirmó ayer Susana Socolovsky, presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios. De visita en México, la especialista advirtió que Uruguay trató de implementar el modelo de la Organización Panamericana de la Salud, pero fallidamente.