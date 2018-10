Odebrecht y Lava Jato sepultaron al partido de Lula y, durante dos semanas, tendrá que reservar oxígeno para sobrevivir una segunda vuelta cuyo claro favorito es Jair Bolsonaro.

Brasil ha asimilado en el terreno de la comunicación el efecto mimético del Brexit, Trump e Italia, entre otros ejercicios de consulta, para convertir las elecciones en plebiscito; si Italia (Matteo Salvini) bifurcó su consulta en un Sí o No a la migración, Jair Bolsonaro ganó sobre el terreno de la propaganda la batalla contra la corrupción para formular durante su campaña algo similar a: ¿Está usted de acuerdo con la corrupción del Partido de los Trabajadores que Lula y Dilma incrustaron en el sistema político de nuestro país?

Si la corrupción ocupa el top of mind del brasileño promedio, la inseguridad es el second best de una larga lista de problemas que enfrenta Brasil. En el 2017 fueron asesinadas 198 personas por día. Para Bolsonaro, “el buen bandido es el bandido muerto” (Bendaoud Omar, Jair Bolsonaro: Poder brasileño), y la única manera para “combatir la violencia es a través de la violencia”.

No habría que convertir a la dictadura en utopía, comentó la historiadora brasileña Lilia Schwarcz al periódico El País la semana pasada, en referencia a la promesa de Bolsonaro de solucionar el problema de la inseguridad a través del Ejército. Sin embargo, la realidad se ha convertido en una especie de distopía para la mayoría de los brasileños.

Durante la campaña, Bolsonaro ingresó al laberinto de la retórica al asegurar que su defensa sobre la dictadura, que azotó a su país entre 1964 y 1984, la hace porque “la amenaza comunista” era un enemigo frontal contra la libertad y la democracia.

Un tercer elemento estratégico que sedujo a 46.16% de los brasileños que votó por Bolsonaro fue su lenguaje claro y directo dejando atrás la cárcel retórica que representa lo políticamente correcto. Es decir, el candidato ultraderechista utilizó las redes como ningún otro candidato lo hizo. En miles de ocasiones repitió la palabra “bombardear la corrupción y la inseguridad”.

De ganar la segunda vuelta el 28 de octubre, Bolsonaro será el peor enemigo de Nicolás Maduro y su relación con China la ralentizará a favor de Estados Unidos. Es decir, la política exterior de Brasil podría dar un giro geoestratégico muy importante, sobre todo, en un momento en que China se encuentra dando pasos importantes en América Latina. El más reciente y polémico es el caso de El Salvador, país que podría ser sede de la primera base militar china en nuestro continente.

En el campo de las finanzas internacionales, de llegar a la Presidencia, Bolsonaro colocaría a Paulo Guedes en el ministerio de Finanzas, un personaje empático con Wall Street y con las privatizaciones masivas.

Durante las próximas dos semanas, de las filas del PT saldrán advertencias sobre el peligro que representaría el ascenso del ultraderechista Bolsonaro a la presidencia. Tendrán razón. Lo que no van a decir es que su propio partido ha creado las condiciones para que un homófobo y misógino como Bolsonaro esté muy cerca de ganar.

Lo que vimos en Brasil no fue una típica batalla electoral, vimos un acto de guerra en contra de los partidos políticos.