Roberta Jacobson recupera la libertad que condiciona la diplomacia. En un texto que le publica The New York Times, la exembajadora estadounidense en México les corre una advertencia a las opiniones públicas mexicana y canadiense (en el entendido de que Peña Nieto y Trudeau ya están sobradamente enterados): el presidente de Estados Unidos no conoce las necesidades de ambos países por lo que es un desastre geopolítico.

Lo sabíamos, pero siempre es importante contrastar las creencias con la experiencia de diplomáticos, funcionarios y periodistas. Jacobson se siente “feliz de escapar del desorden” detonado por Trump.

El más reciente capítulo de desorden se vivió el pasado jueves en los pasillos de la Casa Blanca, y para infortunio de Peña Nieto, México fue el detonante de la discusión a gritos entre John Bolton y John Kelly, asesor de Seguridad y jefe de Oficina, respectivamente, en el interior del gobierno de Trump.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, vio con buenos ojos la petición que hizo Luis Videgaray de invitar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) a procesar las peticiones de los integrantes de la caravana migrante procedente de Honduras. Bolton estalló. Kelly, por su parte, lo increpó al defender a Nielsen.

Desde el miércoles, Videgaray sabía que la caravana migrante le aportaría a México una nueva crisis con Estados Unidos, de ahí la acción de “vacunarse” a través de la Acnur. Un reconocimiento a que la política migratoria de México, durante décadas, ha sido un fracaso por la excesiva atención a la frontera norte y una débil gestión en la frontera sur.

El tema de la caravana es marginal si lo comparamos con el programa de “tolerancia cero” de Trump. Existen 711 niños migrantes sin haber sido reunificados con sus familiares en Estados Unidos. Nuestro embajador en Washington, Gerónimo Gutiérrez, tendría que haber abierto una página web para informar el estatus de cada uno de los 711 casos.

México no ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una ejemplar llamada de atención al gobierno de Trump por haber aplicado una política claramente violatoria a los principios de la propia comisión. Es decir, existen suficientes motivos para castigar a Estados Unidos. Si Peña Nieto sólo es capaz de enviar comunicados y videograbar frases nacionalistas para simular su enojo con Washington, malas noticias. Bolton y Trump se revolcarán de risa. Si el presidente de Estados Unidos se burla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como seguramente lo hace, al menos quedaría por parte de México, su intención de llevar a institutos internacionales los casos de violación de derechos humanos por parte de Washington. No es poca cosa.

Sobre el tema de la caravana migrante hondureña queda claro hay financiamiento debajo de ella. ¿A quién le conviene? El gobierno de Juan Orlando Hernández señala al expresidente Manuel Celaya como el interesado de que ocurra un desencuentro entre Honduras y Estados Unidos.

Si Videgaray y el presidente no acusan a Trump ante la CIDH su capacidad moral para afrentar el tema de la caravana será inexistente. Les quedan 39 días.

