Izquierda arruinada

Le he dado muchas vueltas a una pregunta que me hizo una alumna: «¿profe, qué es izquierda?». Estoy seguro de que muchos de ustedes lo tienen claro, pero yo no había notado que necesitaba una definición que me convenciera: «izquierda es defender que las mismas oportunidades sean posibles», le dije. Y lo sostengo. Metí en la definición la igualdad y la equidad: misma oportunidades (igualdad) y su posibilidad (equidad). Dicho así, todo ejercicio de poder que atente contra una u otra es un golpe contra la izquierda. La corrupción es un proceso de putrefacción: la planta no florece. No existe izquierda donde no se combate la corrupción. Y la corrupción se combate con instituciones dedicadas a evitarla, no con la palabra del jefe. Hay que revisar la conducta de todos: jefe y subalternos, y no tomar los dichos del mandamás como verdad inapelable. Eso no es democracia, es autoritarismo.

Las instituciones pretenden garantizar que las oportunidades sean posibles. Por ejemplo, el sistema judicial debe revisar si las conductas de las personas se apegan o no a las normas que hemos instituido y dar fallos al respecto. Pero las conductas humanas competen a tantos ámbitos que necesitamos órganos especializados con reglas específicas. La electoral es materia central: ¿cómo hacemos para que las personas ejerzamos nuestro derecho de elegir quién nos gobierna y que tal ejercicio sea creíble? En México, por nuestra historia electoral (partido [PRI] y Estado indistinguibles, contando votos) tuvimos que levantar una institución rotunda. Entonces, a petición de muchos, construimos un Instituto Nacional Electoral (nació IFE) con una labor básica: que los ciudadanos y los partidos creyéramos los resultados de las elecciones. Y el INE lo logró: vamos a las casillas, votamos, y reconocemos los resultados, porque a todas luces son creíbles (da risa, aunque en realidad da rabia, que personas como Pablo Gómez mientan para torpedear lo que también construyeron). El INE garantiza que sean posibles las mismas oportunidades de ejercer nuestro derecho a participar en la elección de nuestros representantes y gobernantes. Es una institución central del sistema democrático mexicano. La construimos todos, lenta, trabajosamente, y creemos en ella, ahí están las encuestas (que, por cierto, han decidido los del partido en el poder, sustituyan elecciones primarias).

Quienes hoy gobiernan nuestro actúan como si las instituciones que construimos fueran enemigas de la justicia (habría que demostrarlo, pero las razones les estorban). Remataron, por ejemplo, la CNDH, poniendo al frente a una persona que no ejerce a la altura de tal comisión: mostrarle, vía recomendaciones, al Estado y al gobierno las actuaciones propias que atentan contra los derechos humanos. Defienden a un fiscal que ha demostrado ejercer sus capacidades de persecución de delitos en pos de intereses de su propia persona (eso sí que atenta contra la igualdad de oportunidades). Violan, a sabiendas, las normas del INE: aceptan dinero en efectivo que no declaran, promocionan a sus candidatos con dinero público. ¿Será que no quieren que creamos en las elecciones?

Las instituciones pueden ser mejores, sus años de ejercicio sirven para que las evaluemos y veamos de qué pie cojean. Ala luz de tal información las transformamos. Inventar hechos y destruir organismos no es transformar, es llevar a la ruina.