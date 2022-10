Irrespetuosos en el Senado

Tendenciosamente juarista, Germán Martínez Cázares —en el turno de los senadores que integran la bancada independiente— usó la tribuna para una réplica tardía, pero contundente, al secretario de la Defensa Nacional.

“Tendenciosamente juarista”, el legislador michoacano invocó al Reglamento de Deberes Militares expedido por Lázaro Cárdenas, que prohíbe al alto mando castrense inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

El exdirector del IMSS y exsecretario de la Función Pública seguramente no aceptó la invitación para acudir a uno de los desayunos en el Campo Marte donde el general secretario Luis Crescencio Sandoval —apoyado en diapositivas y videos— refuta a los críticos de la militarización y defiende el trabajo del instituto armado, en acatamiento de la instrucción de su Comandante Supremo.

Fue hace dos meses, durante la conmemoración de la Batalla de Chapultepec y la Gesta de los Niños Héroes, cuando el titular de la Sedena, a nombre del gobierno de la República, fustigó a los legisladores opositores. Pero ayer, en la comparecencia de la secretaria de Seguridad Pública, Martínez Cázaree contestó al “señor Sandoval”.

“Quienes hemos hecho señalamientos sobre las tareas castrenses, en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche. No se lo acepto. No soy su tropa”, acotó, “La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos”.

La estridencia de otros legisladores del PAN no dejó que afloraran comentarios que corrían intensamente en los pasillos del recinto legislativo sobre lo que hay detrás del SedenaLeaks, que Martínez Cázares atribuyó a "militares descontentos". Los emplazamientos por las extravagancias del staff al servicio del alto mando militar quedarán para mejor ocasión.

Los titulares de Sedena, Semar y la Guardia Nacional, acompañaron a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a su cita, en el Pleno del Senado. La funcionaria, con su peculiar retórica, defendió la política pública de la actual administración en esta materia y minimizó las críticas, sobre la militarización de la estrategia.

“Hay una confusión”, refutó Rodríguez, “No se engañó a nadie. La PFP ya estaba formada por militares”.

Los parlamentarios de oposición enfocaron sus baterías contra el general secretario. En defensa del alto mando castrense, el líder de la bancada morenista en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, siguió los pasos del secretario de Gobernación y arremetió contra los colegas que aceptaron la invitación —hace dos semanas— para desayunar con el almirante secretario.

Hipócritas, llamó Adán Augusto López Hernández a los gobernadores del MC y del PAN. Cínicos, descarados y oportunista” fueron los calificativos de Monreal Ávila contra los legisladores de esas fuerzas políticas.

Lánguidos, los efectos del SedenaLeaks serán cada vez más contundentes, pero la transferencia de funciones y tareas sustantivas a las fuerzas armadas sigue, sin pausas. La Agencia Federal de Aviación Civil cumplió un año y el alto mando castrense ordenó el relevo del general Carlos Antonio Rodríguez Munguía. A la dependencia —sectorizada a la Secretaría de Infraestructura— llega el general Miguel Enrique Vallín Osuna. ¿Y las gestiones con la OACI arrancarán de cero?