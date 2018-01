El título de esta columna bien podría corresponder a una lista de las actividades que miles de mexicanos realizan como parte de su cotidianeidad. Sin embargo, en días pasados estas actividades fueron motivo de titulares acerca de las actividades del precandidato presidencial José Antonio Meade. Del mismo tono y calibre fueron las “noticias” sobre las actividades de Anaya en torno a llevar a su hijo al colegio o de Andrés Manuel López Obrador por haber ido a la peluquería. Parecería que la consigna detrás de las campañas es: “que parezca todo, menos político”.

Es obvio que estas estrategias básicas pretenden presentar al candidato en cuestión como alguien como usted o yo, que en la cotidianeidad encuentra la “normalidad”. Es en la cotidianeidad de la alimentación donde los artífices de las campañas encuentran un nicho para establecer los vínculos de lo común y corriente del candidato y su posible identificación con una gran cantidad personas que diariamente comen torta con las manos y que van a comprar los alimentos de la semana a un establecimiento.

Lo problemático de esto es que detrás de los intentos de vender a un candidato como alguien más cotidiano es que, finalmente, atrás del hecho de comer una torta con las manos o de comprar la comida en el supermercado se manifiestan tácitamente algunas evidencias de la desigualdad y jerarquización social.

Por ejemplo, el hecho de ir al supermercado no sería noticia de no ser porque se trata de la esposa de un precandidato. Esto se remarca en un contexto donde la desigualdad social implica que las mujeres de cierto nivel socioeconómico mandan al personal de servicio del hogar, incluido el chofer y la cocinera a hacer las compras de la despensa. En este caso, el hacer noticia de una mujer que se encarga de la alimentación familiar implica que se acepta tácitamente el hecho de que las clases de nivel socioeconómico más alto recurren al servicio, clases de las que intentan desmarcarse con la mediatización de un hecho cotidiano. Esta desigualdad podría ser impensable para países donde la brecha entre pobres y ricos se ve reducida y el hecho de ir al supermercado como un lugar democrático ni siquiera es un tema. La mediatización de lo cotidiano, por consiguiente, deja entrever que esa cotidianeidad prefabricada acepta tácitamente las grandes brechas de desigualdad. No sólo perpetúa esta idea recibida, sino el hecho de que el precandidato está tan ocupado atendiendo las urgencias de la campaña que es la mujer quien salvaguarda las necesidades básicas de alimentarse.

Por el lado de la mediatización que generó el hecho de comer torta con las manos y no con los cubiertos, se recurre también al intento de desmarcarse de cierto nivel social. El sociólogo Norbert Elías llamó la atención sobre la importancia del uso de los cubiertos en el proceso de civilización de las sociedades europeas. ¿Qué diría hoy don Norbert sobre los usos populistas que podía alcanzar el hecho de que no comer con cubiertos una torta sea noticia de primera plana?

La alimentación es entonces el vehículo más fácil para intentar que la gente se identifique con tal o cual candidato y le atribuya características personales. El intento poco sofisticado de la torta y el supermercado, en su fabricación artificial, se antoja más como subestimación de una parte del electorado que como noticia de primera plana.