Cuando he hablado de inversiones con distintas personas, me he encontrado con gente de diversas personalidades y creencias, que en la mayoría de los casos son incorrectas y que tienen que ver con lo que han vivido directa o indirectamente. Hay generaciones, por ejemplo, que piensan que comprar dólares es el mejor refugio contra la inflación, ya que vivieron épocas terribles que dejaron huella. Hay otros que jamás invertirían en Bolsa porque conocen gente cercana que lo perdió todo. Muchísimos afirman que el oro es la inversión más segura o que los bienes raíces son la mejor opción. Los más jóvenes ven en las criptomonedas el futuro, a pesar de la caída de más de 80% que ha sufrido el Bitcoin desde su máximo histórico, hace apenas un año.

Todos ellos tienen algo en común: hablan de un solo instrumento, pero no de construir un portafolio. Son muy pocos los que mencionan diversificación, que es quizás el concepto más importante sobre inversiones y la manera más sencilla de controlar el riesgo. Tenemos que cambiar este paradigma. Cuando hablemos de invertir no hay que pensar en qué, como si se tratara de descubrir “la inversión que dará mejor rendimiento”. Tampoco hay que pensar en el dónde, ya que no se trata de un lugar. Hay que pensar siempre en el cómo y la respuesta siempre es crear un portafolio de inversión que sea adecuado para mi objetivo de inversión y que sea consistente con mi tolerancia al riesgo.

Parece muy fácil y en realidad lo es. Lo que pasa es que las personas —y la industria— lo complicamos demasiado. Por otro lado, al invertir siempre tenemos que correr riesgos y eso muchas veces puede encender nuestras emociones. ¿Quién puede ver una pérdida de valor de 40% de su portafolio sin ponerse nervioso? Pocas personas. Eso a su vez nos hace actuar irracionalmente y así nos convertimos en nuestro propio enemigo.

Por eso siempre insisto en que la estrategia tiene que estar basada en nuestros objetivos, en nuestro horizonte de inversión. No en la búsqueda de rendimientos de corto plazo, que es, irónicamente, lo que mucha gente hace.

Si queremos invertir para construir un patrimonio con el tiempo, estamos hablando de un horizonte de largo plazo. Eso significa más de 10 años, como mínimo, y quizá 20 o más. En ese tiempo pasará de todo. Habrá periodos de recesión y otros de expansión. Habrá presidentes que nos gusten y otros que no, tanto en México como en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Habrá también empresas que desaparecerán, porque serán adquiridas por otras o se irán a la quiebra.

Pero eso ha pasado siempre, en toda la historia de las inversiones. A pesar de ello, los principales índices bursátiles en México y en Estados Unidos, por lo menos, han promediado rendimientos antes de comisiones e impuestos de 10% anual. Nada mal. A pesar de que ha habido años catastróficos, que hacen que mucha gente se asuste y venda en el peor momento. Eso indica que tenían portafolios que excedieron de su tolerancia al riesgo, que es la otra variable que hay que cuidar.

Hace algunos días leí un estudio que mencionaba que entre 1995 y el 2015 el Índice S&P 500 en Estados Unidos tuvo un rendimiento de 8.19% anualizado. Sin embargo, el promedio de los inversionistas apenas logró 4.17% anual en su portafolio de inversión. ¿Por qué pasa eso? Simplemente porque las personas compran y venden en el peor momento posible. La naturaleza humana nos hace ser muy optimistas cuando las cosas van bien y muchos compran en lo más alto, cuando todo está subiendo. Pero cuando las cosas van mal, hay un cambio de tendencia en los mercados y empiezan a caer, muchos se esperan a ver si vuelven a subir. Si la baja es pronunciada, pierden la paciencia y venden, también en el peor momento.

Esto, a pesar de que el objetivo de inversión original pueda ser de muy largo plazo. Simplemente porque el portafolio que se construyó excedía la tolerancia al riesgo de las personas. Nuevamente enfatizo: las dos variables más importantes que deben determinar la composición de nuestro portafolio diversificado son el horizonte de inversión (plazo) y nuestra propia tolerancia al riesgo.

Formar un patrimonio e invertir es muy simple, como he dicho ya en otras ocasiones. Se trata de gastar menos de lo que ganamos, para tener capacidad de ahorro. Luego invertir ese dinero en un portafolio de inversión diversificado, usando instrumentos indexados para no andar especulando (tomando en cuenta las dos variables mencionadas) y tener paciencia. Sí, es tan sencillo como parece.

