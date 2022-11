Inversiones en bienes raíces, ¿es momento de comprar?

Existe una idea muy arraigada entre los mexicanos de que siempre es buen momento para entrar al negocio de bienes raíces e invertir en ellos, pero ¿hay mejores alternativas en estos momentos para generar utilidades? y ¿qué podemos esperar hacia adelante?

Primero que nada, hay que recordar que los últimos 12 años se ha vivido en un entorno que se podría denominar como “atípico” en donde las bajas tasas predominaron a nivel global, lo que facilitó obtener créditos baratos y, por consiguiente, se incrementó la demanda por bienes raíces. Precisamente en este lapso de tiempo, y de acuerdo a la Secretaría Hipotecaria Federal (SHF), los precios de las viviendas en México tuvieron incrementos anuales entorno al 6.6%, en donde la Ciudad de México (+8.2%) y algunos estados como el de Quintana Roo (+6.9%) consiguieron aumentos incluso por encima de ese nivel.

Otro factor que impulsó la demanda fue la aparición de plataformas digitales que facilitan las transacciones arrendamiento de inmuebles, en donde personas buscando nuevas oportunidades de inversión adquirieron inmuebles no para vivir en ellos, sino rentarlos. Un ejemplo de este fenómeno se pudo apreciar en los inicios de las aplicaciones móviles como Uber, con personas comprando nuevos coches para ingresarlos a la plataforma y trabajarlos.

No obstante, las preguntas que hay que hacerse previo a invertir, no solo en bienes raíces, si no en cualquier tipo de inversión son ¿estoy comprando caro o barato? ¿qué espero que suceda en el futuro? ¿cómo voy a financiar la inversión? y ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar para recibir utilidades?

En este sentido, los bienes raíces se han encarecido en México, aunque no a la par de otros países desarrollados en donde se podría decir que han alcanzado niveles de “burbujas inmobiliarias”. De acuerdo a la Secretaría del Trabajo, los salarios en México han crecido a un ritmo de 5.3% anual, que comparan con el aumento de 6.6% de la vivienda. Todo esto se traduce que hoy en día los precios de bienes raíces son aproximadamente entre 15% y 20% más caros que hace 10 años.

Siempre es importante considerar distintas opciones y analizar cuáles son las que más se apegan a los objetivos que tiene cada persona. Por ejemplo, si el tiempo para recibir los beneficios de la inversión es un factor importante, en el mercado actual hay vehículos de inversión que ofrecen tasas de rendimiento cercanas al +10%, que cuentan con una mayor liquidez y que requieren de un menor capital para invertir, por lo que, si se están buscando alternativas de inversión y no se dispone del dinero suficiente para poder comprar una propiedad de contado, se pueden considerar las diversas soluciones de inversión que ofrecen las instituciones financieras para maximizar las utilidades.

*El autor es VP Client Strategy- BBVA Asset Management.

