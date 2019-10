Una elemental regla de la administración, pública o privada, es que cuando se da una orden o se pone en marcha un plan se les debe dar seguimiento o establecer mecanismos que permitan conocer en cualquier momento su cumplimiento.

Esos mecanismos, sin embargo, son peyorativamente calificados como “burocracia” por el actual gobierno. Mal, porque esas reglas tan estorbosas son las que permiten que haya un control en el ejercicio del gasto público.

Para el gobierno de la 4T debería ser prioritario ese control, porque no sólo asegura respeto a la austeridad presupuestal, pues dichas reglas, si no se exagera, le garantizan que a mediano plazo no vaya a tener un sofocón por casos de corrupción o desviación de fondos.

Cuando Arturo Zaldívar dijo “¡no!”

Uno se niega a creer las versiones periodísticas de opinión que “alinean” al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, entre los ministros afines al presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a su trayectoria y comportamiento.

Quizá es temerario asegurar la inclinación del presidente de la Suprema Corte por votar por fallos que favorezcan los intereses y propuestas del actual Ejecutivo federal, pues ha probado su respeto a la autonomía de la Corte, más allá de sentimientos personales.

Lo designó ministro el presidente Felipe Calderón en el 2009, y al poco tiempo, por un asunto que interesaba al gobierno, un alto funcionario le recordó a Zaldívar quién lo había designado. Respondió que lo agradecía, pero que era mayor su responsabilidad a respetar la autonomía de la Corte. Confiemos en que no haya cambiado.

Rezongos por Ebrard el multitareas

Por exigencias de las presiones de Washington y la reticencia a viajar al extranjero, el presidente de la República delegó en el canciller Marcelo Ebrard la coordinación de las tareas de la política migratoria.

Por la misma razón, se le asignaron al canciller responsabilidades de discutir temas de comercio internacional y de inversiones, para que Washington tuviera un solo interlocutor, y de paso ha intervenido en el sector salud para coordinar gestiones de compras.

Eso, sumado a su natural habilidad, ha llevado al canciller a tejer una red de relaciones personales a lo largo y lo ancho del gobierno, y a ejercer cierta influencia por su presencia en tantos sectores del gobierno, lo cual ha provocado rezongos entre sus compañeros del gabinete, por ahora discretos. Luego, ya veremos.

NOTAS EN REMOLINO

Para quienes quieren tapar el Sol con un dedo, está el realismo del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien ha explicado que, aunque hay confianza en que la aprobación del T-MEC relance el dinamismo de la economía nacional, se toman previsiones para el caso de una eventual recesión internacional... Faltaba una firma para que dos municipios recibieran el dinero que simbólicamente les dieron en julio, explicaron en palacio, pero no dijeron por qué el director del SAE no le urgió apurar los trámites. ¿Un olvido?... Se quejan las comunidades lacandonas de que sus territorios de esa gran reserva natural están amenazados por disputas con comunidades tzeltales. Apelan al presidente. Y uno se pregunta, ¿por qué el gobernador chiapaneco Rutilio Escandón no media en el conflicto y le ahorra tiempo y esfuerzo a su amigo el presidente?... Augura la titular de la Función Pública, Eréndira Sandoval, que “vamos a fiscalizar con mucha fuerza las compras del sector público”. ¿Han pasado por su escritorio todas las compras directas del sector salud y del sector energético?... Ha intervenido Gobernación, a través del subsecretario Ricardo Peralta, en el conflicto de los taxistas, en cuya oficina se negocia, pues los bloqueos no han sido sólo en CDMX...