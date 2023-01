Intrusiones campechanas

Antes de renunciar a la gubernatura de Campeche para buscar la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas había construido un entorno de confianza, en el que su entonces secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa; su secretaria de Finanzas, América del Carmen Azar Pérez, y su sobrino y secretario de Desarrollo Social, Christian Castro Bello, tenían posiciones de relevancia.

Entre sobrinos consentidos, se resolvió el futuro político de Campeche. Alito dejaría a Aysa en su lugar —a mediados del 2019— y enfilaría a Castro Bello como candidato del PRI para las elecciones del 2021. Enfrente, Layda Sansores Sanromán administraba la delegación Álvaro Obregón y se preparaba para buscar (por tercera ocasión) la gubernatura.

Gerardo Sánchez Sansores está casado con América Azar. Y en esos años se había incrustado en el equipo de confianza del gobernador priista. “Es tan soberbio que con cualquier dulce lo endulzas”, presumía entonces el sobrino consentido de la gobernadora morenista, “no me costó trabajo ser indispensable en su cercano grupo de confianza. Su ego es tan grande que me lo chin… a cada rato y nunca se dio cuenta”.

Los chats privados de Gerardito y Sansores Sanromán acaban de hacerse públicos. Y también intercambios con el profe Aníbal Ostoa Ortega, secretario de Gobierno en Campeche, por Whats App. El peculiar estilo de la mandataria morenista para ejercer el poder queda en evidencia. Y su mal humor, su aversión a los chismes, sus reclamos…

Son conversaciones recientes. Las Caravanas y las Ferias del Jaguar no funcionan como Layda lo requería. Tampoco, su programa semanal para informar. Y su equipo cercano no ayuda. “Necesitamos hacer cambios”, reconoce Sansores Sanromán, “algunos secretarios no sirven”.

Los chats interceptados datan del segundo semestre del 2022. La visión de la gobernadora sobre el futuro de la Cuarta Transformación es prístino: “Lo de Claudita no estoy segura, en cualquier momento se puede caer. Monreal ha crecido, en lugar de debilitarse. Adán no cesa en su empeño y creo que le hemos dado armas para chin…”.

Una tercera conversación, entre Sansores Sanromán y Axel Rubio exhibe los recursos —literalmente— que utilizan para promover al Martes del Jaguar.

El sobrino consentido de la gobernadora de Campeche ya había sido blanco de señalamientos, principalmente en medios de aquella entidad, después de que comenzaran a divulgarse los audios del dirigente nacional del PRI en el programa semanal.

En julio del año pasado se conocieron grabaciones que datan de hace cinco años, por lo menos.

Historias viejas. Intercepciones intermitentes que también tuvieron como objetivo a Renato Sales Heredia, actual fiscal de Campeche, quien en junio del año pasado confirmó que había iniciado una indagatoria contra el exgobernador Alito Cárdenas Moreno, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Sales Heredia supo —a finales del 2017— del seguimiento que se hacía de sus actividades, sus comunicaciones y sus finanzas. Y tomó acciones tajantes para frenar cualquier intrusión fastidiosa.

Efectos secundarios

COMPETITIVOS. Los 33 integrantes de la Conferencia de Estados de América Latina y el Caribe acudieron a Buenos Aires, donde los mandatarios de Brasil, Lula da Silva y el anfitrión, Alberto Fernández, fueron los protagonistas del evento regional. Nicolás Maduro no atendió la invitación para evitar hostigamientos. Andrés Manuel López Obrador, por carga de trabajo. Ambos mandatarios tampoco acudieron a la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles y auspiciada por Joe Biden.