En la Consulta Nacional del 26 de noviembre no hacía falta preguntarle a los mexicanos si querían “cobertura gratuita de Internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país”. Ese es un mandato que ya está en la Constitución. No obstante, ese programa de los diez que se consultaron obtuvo una aprobación de 91.62 por ciento, superior al tren maya (89.87%), las becas a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior (90.11%) o las becas y capacitación a 2.6 millones de jóvenes (91.09%). Por lo tanto, no se justifica desde ningún punto de vista que el proyecto prioritario Internet para todos (antes México Conectado) sólo haya recibido un presupuesto de apenas 622 millones 788.1 mil pesos, cuando el acceso a Internet podría ayudar al cumplimiento de los demás proyectos de la Cuarta Transformación.

De los 10 Programas Prioritarios de la Consulta Nacional, sólo el de garantizar atención médica y proveer Internet involucran derechos fundamentales, los otros son proyectos políticos. La reforma constitucional de 2013 dice que el “Gobierno Federal realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, por lo que no era necesario preguntar algo que se tiene que hacer.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el “Internet gratuito” en sitios públicos tuvo un costo de 9 mil 692.3 millones de pesos, que fue el presupuesto propuesto para México Conectado y previamente el Sistema Nacional e-México 2013-2018.

El sexenio anterior concluyó con más de 101 mil sitios públicos conectados, de los 250 mil espacios previstos al principio de su administración; Peña Nieto fue el presidente que más expandió los sitios conectados. El sexenio de Vicente Fox (que los inauguró) terminó con 7 mil 886 Centros Comunitarios Digitales (CCD). Felipe Calderón los duplicó hasta alcanzar 18 mil 837 CCD hasta 2012. La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento durante EPN los multiplicó hasta 101 mil 322 sitios públicos con acceso a banda ancha.

En cinco años (2012-2017) EPN logró sumar 30.4 millones de usuarios de Internet. ¿El modelo de telecentros o Centros Comunitarios Digitales sigue siendo la mejor solución (requiere instalaciones, electricidad, computadoras, conectividad, facilitadores…) para cerrar la brecha digital, alfabetizar, capacitar y generar usuarios de Internet?

¿Por qué existió México Conectado, antes los CCD y ahora Internet para todos? El diagnóstico del programa expone cuatro principales causas del problema que tocan directamente a la industria de las telecomunicaciones: 1) baja calidad en los servicios de telecomunicaciones; 2) cobertura reducida de redes; 3) escasas habilidades en el uso de las tecnologías y 4) rezago significativo en la posesión de equipo tecnológico por parte de la población. Asimismo, las principales consecuencias de la no intervención son analfabetismo digital, dificultad de acceder a servicios electrónicos de gobierno, menores niveles en competencias laborales y baja apropiación del uso de las TIC.

Un informe final del Programa México Conectado de noviembre de 2017, elaborado para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por Consultores Internacionales, concluye de forma un tanto optimista que México Conectado es “pertinente” y “exitoso” por su contribución al acceso, uso y explotación de las TIC. Califica el programa como una “política pública madura, fortalecida en su diseño y resultados” y “alineado a las metas nacionales”. Señala que debe mejorar en su público objetivo y focalización; que no existe otro proyecto similar en la Administración Pública Federal; que carece de una estrategia de cobertura documentada y recomienda realizar una encuesta de satisfacción de usuarios.

El informe final es muy claro al señalar que el programa debiera plantearse para habitantes “excluidos en el acceso, uso y explotación de los servicios públicos de TIC”.

Cabría añadir el desafío del ancho de banda de México Conectado, hoy Internet para todos, una queja recurrente. Según el Programa Anual de Conectividad 2018, 29 por ciento de los sitios públicos reciben conectividad satelital limitada de entre 1 y 2 Mbps en las zonas más apartadas y de difícil acceso del país donde no existen redes terrestres. El 70 por ciento de los sitios tiene contratada en promedio una banda ancha de 19 Mbps. Sólo 1 por ciento de los sitios públicos (sobre todo universidades y algunos hospitales) alcanzan una velocidad de 300 Mbps. Añade que se conectan 2.4 millones de usuarios únicos al mes y los sitios más visitados fueron Google, Facebook y WhatsApp.

Lo anterior es confirmado por la tesis de maestría “Políticas de información para los derechos humanos. Alcances en la región sur-sureste de México” (UNAM), de Verónica Gil Martínez, que estudió el Punto México Conectado en Tuxtla Gutiérrez que atiende a 900 personas anuales. Concluyó que el uso de las TIC en el Punto no fomentaba procesos participativos informados y que el principal uso, en 27.4 por ciento de los usuarios, era emplear las instalaciones para acceder a las redes sociales. La investigación también observó que el Punto México Conectado tenía el potencial de vincular las TIC a derechos fundamentales como libertad de expresión, educación, acceso a la cultura o gozar de los beneficios científicos.

El presupuesto de egresos 2019 le asignó muy pocos recursos a un programa que el propio gobierno considera “prioritario”, pero que poco lo demuestra. No mejorar en indicadores de conectividad y digitalización significa estancarse. El presupuesto está destinado a sostener la operación de los 101 mil sitios públicos, pero no a incrementar la cobertura y quizá tampoco la calidad ante velocidades cada vez más insuficientes. ¿Sigue vigente el diagnóstico? ¿Conviene abrir nuevos sitios públicos conectados? ¿Qué alternativas existen? ¿Qué puede aportar la industria? ¿2019 será un año perdido? Como lo demuestran los otros Programas Prioritarios de la 4T, es falso que no hay dinero.