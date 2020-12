Hasta la poderosa Universidad de Guadalajara resiente los efectos de una crisis reflejada en retrasos de pagos de nómina y aguinaldos, apenas una muestra de lo cerca que están de la ruina las universidades públicas.

Salvo unas contadísimas excepciones, las de aquellas que han podido usar el presupuesto del año pasado para obligaciones de 2020, todas sufren los embates de la austeridad impuesta por el gobierno federal.

Las generaciones actuales no saben que hasta hace cincuenta años las élites empresariales, políticas y sociales de México egresaban de universidades públicas. Si quiebran, ¿con qué las suplirá el actual gobierno del cambio?

Toman decisiones como si creciéramos: Romo

Hay mucha reacción a la decisión del Gobierno de la República para limitar la importación de combustibles, lo cual, en estricto rigor, coincide con el objetivo de la política energética de fortalecer a las empresas estatales del ramo.

Pero esta decisión se enmarca en programas ya anunciados o en discusión, como la eliminación del outsourcing o el endurecimiento de actitudes fiscales, revelan la inflexibilidad para no desviarse de los objetivos de inicio de sexenio.

Difícil cambiar o rectificar, como bien lo expresó ante un grupo de empresarios, días antes de renunciar, el exjefe de la oficina de la Presidencia: “Se toman decisiones de políticas públicas como si la economía estuviera en crecimiento y no cayendo”.

Intenta Morena evitar enredos en diputaciones

Al dirigente nacional de Morena Mario Delgado se le acumulan las tareas y, sobre todo, se le acumulan las complicaciones, pues el método de encuesta propuesto por Palacio parece subestimó las ambiciones de muchos activos militantes.

Después de los reclamos por decisiones sobre candidaturas a gubernaturas, ya se tiene claro en el Partido Oficial que, contra las consejas, tienen su seno más ambicioso vulgares de los que quisieran.

Por eso, para las diputaciones federales irán despacio, convocan a registro sólo a los aspirantes en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Durango. Prueba y error, para intentar que evitar que las vulgares ambiciones hagan un herradero.

NOTAS EN REMOLINO

Quien esto escribe no coincide con los argumentos del actor Demián Bichir para respaldar al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero quizá ha sido la exposición más sincera al decir: “apoyar al Presidente es un acto fe” ... Dirán misa en Palacio Nacional y la oposición, pero todos han contribuido a politizar el tema de las vacunas, lo cual no debiera sorprendernos, No será la primera ni la última vez... Hace tiempo que los funcionarios y miembros del Partido Oficial no repetían casi como “copy paste” los argumentos de Palacio contra los adversarios. Nada nuevo, pero deberían al menos utilizar su imaginación para declarar dentro de la “línea”, sin repetirse... A propósito, sería sano que todos tomáramos en cuenta que hace semanas nos dieron el calendario de vacunación, luego, son fútiles algunas exigencias de ya, ya, ya... Interesante que un ideólogo de la 4T como el doctor Lorenzo Meyer considera inaceptable que la Presidencia de la República como ocurría en lo que llaman el “ancien régime” ...