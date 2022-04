No todo lo que brilla es oro. La falta de insumos, productos y elementos de frente a la situación mundial, guerra Ucrania vs Rusia, inflación y economía, ya pone en jaque a muchas industrias de alimentos y bebidas, que parecería volverían a los niveles del 2018, este año en curso.

Todo parece que el ganador no será quien tenga la mejor campaña publicitaria, sino quien logre comprar y abastecerse de los insumos necesarios para sacar a la venta su producto final, así como mantener precios lo más que se pueda y evitar reflejarlos al consumidor final.

La batalla no es nada fácil menos cuando los pocos insumos que hay directamente están aplicando precios muy elevados como efecto de la elasticidad de la economía, frente a la oferta y demanda.

Una industria que parece avanza a pasos agigantados es la de bebidas alcohólicas, que este inicio de año retomo el vuelo que traía del 2018.

El mundo de las bebidas alcohólicas es uno de los que desde finales del 2021 y este inicio de 2022 regreso a los niveles de 2018. No obstante, tuvo que transformarse y entrar a una competencia más ardua en ventas vía internet, mejorar su portafolio y aguatar los precios pese a la problemática de escasees de insumos.

Adquisiciones, ampliación de portafolios, ampliar su almacén de insumos y seguir abriendo brecha digital serán las herramientas para seguir del gremio, el cual espera no estar dentro del portafolio de iniciativas de los señores legisladores, vía el IEPS, en muchos casos los pone en disyuntiva y debilita esa fortaleza que aún le da la geografía y acuerdos comerciales con los que México cuenta.

Casa Pedro Domecq, bajo la presidencia de Martín Skelton presenta uno de los resultados más optimistas en el mercado de vinos y licores en Mexico, a pesar de la pandemia la empresa cierra 2021 con un crecimiento en ventas por arriba del 6%, logrando una facturación mayor a 1.4 millones de cajas 9 litros. Los retos para CPD Domecq continúan en el primer trimestre del 2022 con un canal de centros de consumo con mayor actividad y esperando crecer de igual manera durante este primer trimestre del 2022, sobre todo, hacer un inventario de insumos, como es el caso de botellas.

Esta empresa que por años se ha caracterizado por su Brandy, Ron y Vino, hará uso de la fortaleza mundial de sus dos grandes aliados. Me refiero de Grupo González Byass a nombre de la familia González, y de Grupo Emperador a nombre de la familia Tan, quienes adquirieron Casa Pedro Domecq.

Y es que para el grupo de origen Ingles, Casa Pedro Domecq representa un 20% del valor del grupo, visualizan un mercado en crecimiento, y una posición geográfica que aún les genera beneficios en materia de exportación e importación.

Así que sus líneas de producción se ampliarán en sus rubros de Ginebra, Brandy, Whisky, coñac, Ron y vinos. Donde buscan abarcar segmentos no explorados antes, como es el caso de una Ginebra mexicana producida en Oaxaca y con la cual prevén entrar y competir en el mercado de mezcales.

Aunque no sólo el portafolio sino los niveles socioeconómicos a los que llegan serán pauta para avanzar en este año, donde la economía no juega un papel preponderante en el bolsillo de los mexicanos, y aunque es una realidad que en este volver “a la normalidad” ha generado más afluencia en restaurantes y con ello a la venta de bebidas alcohólicas, el nivel de gasto no es el mismo.