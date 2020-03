A pesar de las quejas contra Raquel Buenrostro, ahora en el SAT, tal parece que en lo concerniente a los insumos del sector salud ya se les hizo bolas el engrudo, como nos revela Maribel Ramírez Coronel, la especialista en salud de El Economista.

No le falta razón, como lo demostró el pasado viernes el canciller Marcelo Ebrard, quien dijo estar en contacto con la Secretaría de Economía, pues descubrieron que México es uno de los mayores exportadores de materiales y equipos médicos del mundo.

¿Acaso no lo sabían los funcionarios de Salud? Trump ya designó al “zar de compras de insumos médicos”. Aquí ya olvidamos un viejo refrán: “muchos cocineros hacen mal caldo”.

Adelante con el plan de infraestructura

Uno no duda de la capacidad de los funcionarios del área financiera y económica del gobierno de la República, por esa razón es posible que alguien deba hablar a Palacio Nacional para mostrar los daños causados por las crisis a la economía real.

Vale la duda, porque ayer se anunció que pronto estará listo el plan de infraestructura que, sin duda, exigirá inversiones públicas y privadas, pero que parece no haber sufrido un solo ajuste.

Esos mismos funcionarios talentosos y capaces deben mostrar en Palacio Nacional “sus corridas matemáticas” para mostrar que no es cosa de voluntad, pero el tema ya no puede ser abordado desde la perspectiva de “business as usual”.

Caso Badiraguato: “son tan predecibles”

Es innegable que se armó un candente debate público por el saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la madre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, allá en Badiraguato, Sinaloa.

A quien pergeña estas líneas le es imposible quitarse de la cabeza la idea de que el saludo y el encuentro fue fríamente calculado, para aligerar las presiones por las decisiones duras por la pandemia que amagan los objetivos de la agenda política.

Decidieron en Palacio cambiar la conversación. Y la cambiaron, como lo prueba que ayer la discusión era la anécdota de Badiraguato y no la pandemia. Quizá dijo el inquilino de Palacio: “son tan predecibles”.

Notas en remolino

Al utilizar México los swaps ofrecidos por la Reserva Federal estadounidense y anunciar una subasta inicial de 5,000 millones de dólares para mañana, parece apuntar a la naturaleza local de la especulación que presionó al peso... Se endurecen las medidas para aplicar la Susana distancia. Advertida está la sociedad que, si no las cumple y la situación se agrava, aun contra el sentir presidencial, se sancionarán las violaciones... Una reforma constitucional de hace pocos años resolvió qué hacer en caso de ausencias temporales del presidente, por ejemplo, por enfermedad... ¿Es en serio la propuesta de legisladores panistas de posponer la entrada en vigor del T-MEC? Antes de cualquiera declaración, es bueno asegurarse que la lengua está conectada al cerebro... Por cierto, no es menos ligera, para ser generosos, la declaración del coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado. Quiere que les condonen la deuda externa a las naciones latinoamericanas...