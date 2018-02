Los candidatos a la Presidencia utilizan toda clase de argumentos y acusaciones para tener el control de la bandera que consideran les puede dar más votos: la de la lucha contra la corrupción. Lástima que ninguno salga bien librado.

Ya sea por estar involucrados directamente en casos muy desafortunados o porque se han rodeado de personajes despreciables que tienen una cola enorme, ninguno se escapa de esa sombra que los persigue y opaca.

Ganar a toda costa, ésa es la premisa. El problema es que se están valiendo de cualquier medida con tal de hacer crecer sus propias estructuras, no importa de qué se llenen; no importa que huelan más a viejo o podrido que a aire fresco. Desafiando toda coherencia y congruencia, no sólo mezclan agua y aceite, también son capaces de simular el perdón, la amnistía, de provocar una reconciliación maquillada o una tregua ficticia.

Lo que más preocupa no es lo que dicen sino lo que creemos. El puntero en las encuestas lleva muchos años haciendo campaña, condenando la corrupción y afirmando que, de ganar, bastará su ejemplo para que el resto de funcionarios sean honestos. Ésta es una de las mentiras más grandes que jamás hayamos escuchado.

Su popularidad tras dos elecciones perdidas no es garantía para ganar una tercera elección por más que las encuestas lo pongan en primer lugar. Cabe mencionar que las encuestas son fotos del momento que reflejan la intención de voto de sus seguidores incondicionales, no de millones de indecisos que aún tenemos tantas dudas y que definiremos la elección.

De ahí que ha cambiado su mensaje y su estrategia, aceptando a quienes comparten su obsesión por ganar a toda costa bajo el engaño de un movimiento que, lejos de prometer la regeneración nacional, amenaza con transformarse en el partido o paraguas que institucionalizaría la corrupción. Su acercamiento a ex líderes sindicales tan corruptos como el minero y de educación es una muestra clara de que no puede ganar sin venderse a las peores estructuras de corrupción institucional. Necesita de su dinero y de gente para comprar más votos y movilizar acarreados desde esas pirámides.

Hace casi un siglo hubo un partido que institucionalizó la revolución con tal de gobernar y mantener el poder a toda costa.

El escenario parece peor, pues un exmilitante de ese partido, (de)formado por esa escuela a la que acusa de hundir al país, amenaza con institucionalizar la corrupción de la mano de muchos que han demostrado no tener ningún escrúpulo.

