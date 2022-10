Inseguridad podría hacer pírrico ganar el 24

Aquel 17 de octubre de 2019 “el culiacanazo” canceló la posibilidad de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cambiara su política de enfrentar con programas sociales a las bandas del crimen organizado.

La liberación de Ovidio Guzmán evitó un sangriento enfrentamiento en las calles de la capital sinaloense; pero creó las condiciones para el crecimiento desmesurado del crimen organizado, hoy erigido en gobierno paralelo en tantas comunidades de México.

Esa realidad, lo sabe el Presidente, no la cambiará con “abrazos no balazos”. Si no supera “el culiacanazo”, heredará al próximo gobierno un país con regiones sujetas al crimen organizado. Y ganar la Presidencia sería un pírrico triunfo.

PRI: somos de los mesmos, pero devididos

Aunque sin superar los arañazos campechanos, el dirigente nacional del PRI Alejandro Cárdenas Moreno logró buena difusión para la presentación de la pasarela de “distinguidos priístas” aspirantes a la candidatura presidencial.

A pesar de los mediáticos y prejuiciosos responsos, es probable que la maniobra tenga éxito si encuentra otra fórmula para oxigenar al partido que logre reconciliar a los dispersos por la exitosa estrategia ofensiva presidencial.

Es posible, sólo posible que recuperen el histórico pragmatismo del otrora Partido Hegemónico, que venzan sus rencores, antes de que ante el postrer fracaso sólo digan: somos de los mesmos, sí, pero andamos devididos.

Sigilosos, preparan Reforma Judicial

Coordinados por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, los radicales del grupo en el Poder se preparan para completar la reforma pospuesta cuando lograron ampliar el período del Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Como en la reforma electoral, emplean sofismas para darle matiz democrático a sus tácticas de asalto a otro Poder de la Federación, al Poder Judicial. Quieren que los jueces sean electos por el voto popular, como en Estados Unidos, dicen.

La histórica formación de Estados Unidos explica que los jueces de cada sistema estatal sean elegidos. Pero a los jueces, magistrados y ministros federales, como aquí, los designa el Ejecutivo y ratifica el Senado. Los radicales son como los malos ganaderos: revuelven las preñadas con las paridas.

NOTAS EN REMOLINO

Nadie pareció registrar que el director general del IMSS Zoe Robledo anunció que el IMSS Bienestar a los médicos especialistas extranjeros les pagarán, sumando viáticos, apoyos, sueldo y prestaciones, 78 mil pesos mensuales. ¿Cuánto pagan a los especialistas mexicanos?... Curioso que una grosera misiva del secretario de una comisión de la Cámara de Diputados, afiliado a Movimiento Ciudadano, forzara la cancelación de la reunión con legisladores del general Secretario Luis Crescencio Sandoval. ¿Maliciosa provocación o valores entendidos? Usted decida... A 72 días de dejar la Suprema Corte, su Presidente Arturo Zaldívar decidirá si su legado será la afirmación corajuda de la autonomía del Poder Judicial... México propuso a su embajadora en Chile Alicia Bárcenas como su candidata a la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Dicen los chismes que podría retirarse por un acuerdo con Argentina... ¿Se dijo ayer 18 de octubre, que en Badiraguato los programas sociales dan empleo a los jóvenes... Laurence J. Peter, el de “los principios”, dijo: “Si con dos errores no corriges una situación, prueba cometer un tercero” ...