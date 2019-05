Aprobadas las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, ya podrá el Gobierno de la República iniciar su lucha contra la criminalidad y la violencia y, conste, que lo hará bajo sus propios términos y reglas.

Inicialmente tiene poco más de 60 mil policías militares, policías navales y policías federales para iniciar el despliegue a lo largo y lo ancho del territorio nacional, de acuerdo con los planes elaborados durante seis meses.

Podrán alegar los “expertos”, pero el actual gobierno se ganó en las urnas el derecho a probar su propia estrategia contra las bandas criminales que agobian a los ciudadanos de a pie. Veremos si a la cuarta es la vencida.

Elefante con mala circulación, no reumas

Muchas quejas se han dejado escuchar en Palacio Nacional por lo que en las conferencias mañaneras y en los mítines en provincia califican como “el elefante reumático”, en alusión a la enorme estructura del gobierno federal.

Sin embargo, los debates por los recortes y ajustes al presupuesto del sector salud han dejado en evidencia que la austeridad presupuestal es el arte de operar con bisturí, vamos, con sentido común.

Si, como parece, el dinero no circula eficientemente, el elefante no tiene reumas, padece de mala circulación. No es cosa de descubrir el hilo negro. Entre 1982 y 1986, cuando Jesús Silva Herzog titular de Hacienda, el lema era “hacer más con menos”. Nada nuevo.

Semana para el Evangelio de San Lucas

Las minas Claymore son minas antipersonales, según los que saben de asunto de la milicia. Tienen la finalidad de estallar y su metralla hiere o mata a cualquiera que esté dentro del rango de la explosión.

Eso fue la lista de periodistas cuyo origen de pronto se volvió tan inescrutable. Una mina que, como las Claymore, tenía el objetivo de dañar sólo a unos pocos, no a todos, unos pocos escogidos quien sabe con qué criterio.

De pena ajena la reacción de algunos en este oficio del periodismo, reacción similar a la del fariseo del Evangelio de San Lucas, que en el templo clamaba: “…Dios, te doy gracias no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros…”

NOTAS EN REMOLINO

Con habilidad de crack, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprovecho eso que en beisbol se llama “error de cabeza” cometido por la ahora ex titular de Semarnat Josefa González Blanco al retrasar la salida de un vuelo a Mexicana, para aconsejarle renunciar. Convirtió en escándalo en muestra de congruencia. Ni Messi… Pese a los desmentidos, el anuncio de que ya fluyeron de la SHCP 800 millones de pesos a los institutos nacionales de salud y de que esta semana se entregan otros

1,600 millones de pesos, muestra que, si no estaban en la congeladora, si estaban bajo el mostrador, cuando menos… El reemplazo en Semarnat, pendiente a la hora de escribir estas líneas, refleja la dura lucha entre las fuerzas en el seno del gobierno lopezobradorista. Nada nuevo, por cierto… El canciller Marcelo Ebrard tiene que haber registrado en Washington del creciente clima hostil entre Trump y la señora Nancy Pelosi, lo cual no es buen augurio para la aprobación del T-MEC… Por cierto, el próximo viernes se cumple un mes de que está vacante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente… Nuestras condolencias a la familia de Benjamín Wong, periodista de la vieja guardia, con reglas de ética y responsabilidad que, a querer o no, siguen vigentes en el oficio. O debieran seguir vigentes…