¿A cuánto asciende la deuda arrastrada hasta hoy por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)? Es una gran incógnita porque ya sabemos que al actual Gobierno no le gusta dar reportes ni ser transparente.

Pero quizá no es porque tengan mala voluntad. Más bien porque aunque quisieran reportarlo, tampoco lo saben ellos mismos. Al menos así lo evidencia el resultado de una auditoría realizada entre abril y junio del 2021 por el Órgano Interno de Control dependiente de la Secretaría de la Función Pública.

En el documento resultante de dicha auditoría que llegó ayer a nuestras manos se le reclama con todas sus letras a la Coordinación de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico encabezada por Alejandro Antonio Calderón Alipi: la “Falta de control, seguimiento y supervisión sobre el pasivo contraído con proveedores por las áreas que realizaron pagos y los saldos pendientes de pagar”.

Fue una auditoría firmada por Yolanda Cano Castillo, titular de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, aplicada al ejercicio de todo 2020 donde, entre múltiples faltas, se reporta un subejercicio enorme de presupuesto para compras de insumos.

Los auditores analizan una muestra de 15 contratos del 2020 por un monto de 4,088 millones de pesos, y detectan que a diciembre se había pagado apenas el 16% de esa adquisición, quedando una deuda de 3,453 millones de pesos.

¿Qué se hizo con esos fondos públicos que estaban autorizados y no se ejercieron? ¿Quedaron registrados como subejercicio? ¿Se cubrieron bajo Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas)? Son las preguntas obvias que se hace el auditor y le pide al Insabi que elabore un informe detallado al respecto (mismo que sería interesante conocer).

Lo grave que refleja dicha auditoría es que el Insabi no es que carezca de presupuesto para cubrir sus deudas, sino que prefirió sacrificar a los proveedores y en pleno año de pandemia se quedó el dinero en las arcas públicas sin ser ejercido. Muchos han podido seguir haciendo entregas de medicamentos y equipos básicos, pero había el dinero para pagarles y que siguieran produciendo.

Entre otros pecados capitales, los auditores hacen ver al Insabi que su gente “no tiene definidos los procedimientos y programas para los procesos de abasto de medicamentos e insumos”. Ni para la investigación de mercados previa a las adquisiciones, ni para planear, programar y supervisar el abasto, ni para coordinar e integrar los requerimientos de las entidades adheridas a las compras consolidadas. Y también le evidencian la falta de criterios en la integración de mínimos y máximos de medicamentos y otros insumos.

Para más claridad, hasta abril pasado el Insabi no tenía clara idea de cómo hacer sus funciones de abasto encomendadas por el presidente de la República.

Leyendo todas las carencias y nulo expertise del Insabi marcadas en ese documento se entiende por completo la causa del desastre detonado en el abasto de medicamentos y demás insumos en las instituciones públicas de salud, encomienda que le asignó el presidente a partir del 2020.

Además, por si fuera poco, a dicho Instituto que lleva Juan Ferrer tampoco le ha importado la formalidad jurídica: otra falta destacada por la OIC es que los contratos de adquisiciones con las empresas proveedoras no han llevado la firma de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. Y aquí nos hace ver la especialista Lourdes Motta, quien ha estado a cargo de áreas jurídicas de Salud en sexenios anteriores, que los jurídicos no pueden evadir su responsabilidad, pues no es factible argumentar que no les pasan los documentos pues a ellos también les toca perseguir para revisar todos los procesos, máxime si se trata del ejercicio de recursos para compras fundamentales.

Lo delicado de esto es el riesgo de que haya contratos irregulares que no cumplan los requisitos legales enormes con riesgo de costos futuros para el Erario por posibles demandas o incumplimientos.

Nos recuerda al contrato para la compra de la vacuna Cansino que acabó firmando el secretario Jorge Alcocer y terminó en un asunto bastante emproblemado al grado de que desbarrancó la relación con la empresa proveedora y la propia vacuna hoy ya inexistente en México.

