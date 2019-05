Los políticos sufren las impaciencias del público le dijo al ingeniero Carlos Slim el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, a lo cual respondió el empresario mexicano que “la sociedad está harta de que tiene muchos años sin que pase nada”, refiriéndose al cambio.

Se subrayó la importancia que ha sido en México cuando el Estado y los empresarios se alían en favor del desarrollo, del crecimiento y del combate a la pobreza, lo cual parece coincidir con la actitud el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer en Monterrey, destacó la colaboración de la IP en el combate a la pobreza, a la corrupción y para alcanzar el crecimiento de 4 por ciento anual. Y calificó como “una bendición” la llegada de Carlos Salazar Lomelín al CCE, “representante de empresarios con dimensión cívica y social”.

Anaya, un fallo ligeramente tardío

Ha dictaminado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que durante la campaña presidencial del año pasado desde el gobierno hubo trato inequitativo para el candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya.

Habrá sanciones, se dijo esta mañana en Palacio, sin aclarar si se sancionará a personas o a instituciones presuntamente responsables. Quizá se propicie una reaparición del queretano Anaya.

Aunque el fallo, al no alterar para nada el contundente resultado en las urnas, sea para Anaya algo así como aquel a quien le dijeron: “tenía usted razón, el médico no debió amputarle la pierna, pero, sabe, el médico ya falleció”.

La tentación de acotar las garantías

Es posible que el gobierno lopezobradorista diga como en Génesis del Antiguo Testamento: “antes era el caos” y ello le impaciente y desespere por hacer justicia, sea lo que sea que eso significa para los nuevos gobernantes.

Y, sobre todo, la urgencia de que ya deben llevar ante un tribunal a aquellos a quienes encuentren presuntos culpables de actos ilícitos, pero ni la impaciencia, ni la urgencia pueden justificar que se violen garantías constitucionales.

Está el ejemplo de la pretensión de aplicarle la extinción de dominio a quienes consideren responsables de delitos penados por la ley, pero quieran hacerlo sin que haya un juicio previo, de manera sumaria. Gran tentación, ¿no es cierto?

Notas en remolino

Uno, lego en la materia, no sabe de casos en que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia haga una pública reprensión de sus compañeros ministros, por tener criterios diferentes sobre un cierto tema. Ese el insano presente que sienta el Ministro Arturo Zaldívar, porque significa que quien no opine como él será expuesto a la picota de la corrección política de moda… ¿Alguien sabe si la dirigente nacional del PRI y senadora con licencia Claudia Ruiz Massieu ha hecho campaña por algún candidato a las elecciones del próximo junio… ¿Por qué se encaprichan en que las leyes secundarias de la Guardia Nacional sean aprobadas unánimemente? No tienen menos fuerza legal si con aprobadas por mayoría. Francamente parece una fantochada… Como saldo de la aún irresoluta contingencia ambiental está que por fin se designó al titular de la CAME, a quien se le cargarán culpas. Se trata de Víctor Hugo Páramo, con vasta experiencia en el tema ambiental, dicen… Por separado serán recibidos en Palacio Nacional el próximo lunes los dirigentes del SNTE y los de la Coordinadora. Éstos, díscolos como siempre, dicen que “consultan” a sus bases… ¿Alguien puede explicar a quien esto escribe cuál es la regla para que una camioneta sea calificada como extravagante?...