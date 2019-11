La propuesta presidencial para incorporar a la Constitución sus programas emblemáticos, en salud, pensiones para adultos mayores y discapacitados, y de becas estudiantiles, sólo reanima el Estado Bienestar que empezó el siglo pasado en México.

Nadie debe sorprenderse, pues, aunque la narrativa habla del sistema escandinavo, la realidad es que el Presidente López Obrador está convencido que la construcción de nuestro estado de bienestar se interrumpió en 1982.

El "welfare state", herencia de las crisis del siglo 19, empero, exige de recursos, como tienen los países del norte de Europa, pero también abandonar de tantos nihilistas de la 4T de que "para hacer tortilla de huevo hay que romper muchos cascarones".

Infraestructura y el calendario político

A cinco días de cumplir un año en la Presidencia, el inquilino de Palacio Nacional convocó a los principales empresarios de la República para anunciar su respaldo al plan de infraestructura, con el cual, según la SHCP, se reanimará la estancada economía.

Así, con su innato sentido del "timing", contrarrestó la ofensiva crítica por las frías estadísticas del INEGI que mostraron el estancamiento económico, y así la deja como tema para farragosas mesas de especialistas.

Claro, el precio a pagar es que ha tenido que reconsiderar algunas premisas iniciales. Como ejemplo está el tren México-Toluca, el cual se concesionará a la IP. Paris, bien vale una misa.

Invitan a la oposición a darse un tiro

Obviamente, pese a los amagos de los morenistas, la iniciativa para reducir en un 50 por ciento las prerrogativas de los partidos políticos, seguirá empantanada en San Lázaro.

Y si la lógica existe, aún la lógica del irracional mundo de la política, seguirá estancada, sin importar que la narrativa del Partido en el Poder tache a la oposición de partidarios del statu quo.

Podrá Mario Delgado prometer el cielo, la luna y las estrellas, pero hasta el más lerdo legislador de oposición entiende que aprobar tal iniciativa equivaldría a darse un tiro en la sien.

NOTAS EN REMOLINO

Cierto, es tiempo de callar por el primer aniversario el mandato presidencial, pero la titular de la STPX Luisa María Alcalde no puede dejar pasar las amenazas de estallar huelgas en más de 40 maquiladoras tamaulipecas... Imposible que en Washington No vayan a mezclar temas electorales con los temas comerciales, como la aprobación del T-MEC. Lo más seguro es que el mensaje que llegue el próximo enero sea el clásico: "lástima, Margarito" ... El titular de Seguridad Pública Alfonso Durazo debe llevar a las reuniones del gabinete de seguridad las denuncias que en diarios norteamericanos ya hizo la DEA de la amenaza que para ellos representa el cártel Jalisco Nueva Generación. Alerta, Will Robinson... Ayer recibió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al director del Banco Mundial, David Malpass. Dicen que, "por la lucha anticorrupción", hay confianza en México". Mmm... Alejandro Encinas dice que Ayotzinapa sí es crimen de Estado. Claro, si matan al lobo se acaba el cuento...