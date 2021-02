Muy interesante el boletín de la Secretaria del Tesoro estadunidense sobre la charla de Janet L. Mullen con el titular de la SHCP Arturo Herrera, pues a él le informó de las prioridades de Washington en su relación con México.

El comunicado de la señora Mullen dice que, durante la charla, ella “esbozó sus prioridades: respuestas efectivas a la pandemia, combate a la desigualdad y confrontar enérgicamente a la amenaza del cambio climático”.

Y prosigue: “México puede un socio poderoso para lograr estas prioridades…” Interesante agenda para dos ministros de finanzas. Supongo que aquí alguien anotó el tonito respetuoso, pero más que firme de la señora Mullen.

Tienen una buena Constitución: Sartori

Hoy que celebramos el 104 aniversario de la Promulgación de la Constitución viene a la memoria una entrevista que no recuerdo cuantos años hace le hizo Leonardo Curzio al histórico politólogo italiano Giovanni Sartori.

Recuerdo, eso sí, que durante la inteligente charla del doctor Curzio con Sartori, abordaron el tema de la Constitución mexicana y el italiano opinó que era una buena Constitución. Dijo algo así como “Sus constituyentes hicieron un buen trabajo”.

Vale el tema ahora que tantos quieren hacerla todavía más cambios a la Constitución y no pocos pierden la esperanza de hacer la suya. Bien dijo alguien, “no pudiendo cambiar a los hombres se cambian las instituciones y las leyes”.

Sin ley, las áreas costeras protegidas

En la zona natural protegida de los manglares de Nayarit, a pesar de las denuncias a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, son muchas las obras que destruyen los irremplazables manglares.

Lo mismo es para abrir campo a desarrollos turísticos que para granjas piscícolas, pero, aunque los inspectores de Profepa “cumplen” con los rituales de notificar que las obras se clausuran, nadie se ocupa de vigilar que se cumplan.

Quizá es la falta de recursos humanos por la franciscana austeridad presupuestal, pero bien haría Palacio Nacional en asegurarse que no se destruyen los irremplazables manglares por actos de corrupción. Capaz que se llevan una sorpresa.

NOTAS EN REMOLINO

Se entiende que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum esté entre la espada y la pared, entre el sentido común y los caprichos, por lo cual califica de autoritaria la iniciativa de sancionar a quien públicamente no use cubrebocas, pero podría decir, es que tuvieron más votos y nos ganaron… Por cierto, ya quedó más que claro que desde Palacio Nacional se manejará toda la coordinación del Programa de Vacunación, y que la SSA, Sedena y Semar serán auxiliares de las brigadas “correcaminos” que conjugan espléndidamente el combate a la pandemia y proselitismo electoral. Todo legalito, eso sí… Para que no digan los morenistas, seguro que los satisfizo que, a pesar de todo, la CFE colocó en el mercado internacional bonos por 2 mil millones de dólares. La mitad a 10 años, la otra mitad a 30 años… Parece que el gobernador poblano Miguel Barbosa aprovechara el caso de Mario Marín para saldar cuentas viejas, pues datan de una década. Nunca es tarde, dicen…