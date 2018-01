Como ya diversos analistas lo han destacado, la elevada inflación registrada en el 2017 plantea un importante desafío para el cumplimiento del mandato del Banco de México y el manejo de su política monetaria. Sin duda, si se quiere reanclar a las expectativas inflacionarias en una trayectoria descendente que sea persistente y duradera para converger a la meta de 3% anual, no hay otro camino para la Junta de Gobierno más que instrumentar una política monetaria activa, es decir, de incrementos de la tasa de interés de referencia. Que la inflación en el 2018 llegue a 4%, que es el consenso hoy de los analistas y por ende bastante menor a la tasa del 2017, no debe llevar a la complacencia. Lo relevante es qué tan cerca se ubica la escalada de precios de la meta de 3%, no su comportamiento relativo al año previo.

Un proceso de desinflación que viene de un nivel elevado es particularmente complicado en un año electoral. Los sindicatos podrían presionar a los candidatos para que hagan promesas de aumentar los salarios para compensar la pérdida acumulada en el poder adquisitivo. Ello resulta atractivo para un candidato: prometer mayor salario a cambio de votos. Pero es fácil que una expectativa de aumento salarial futuro se traduzca en presiones inflacionarias presentes. Es por eso que lo sano es que los ajustes al salario sean “hacia adelante” (forward looking) y no mediante ajustes indizados que crean inercia. Esa película perversa de no hacerlo ya la vivimos en el pasado. Así que, a la ya de por sí delicada tarea del Banco de México se podría sumar una presión adicional sobre la inflación de aumentos salariales avalados por los candidatos. El banco central deberá estar muy atento a la evolución de la dinámica conjunta de salarios y precios.

Relacionado con lo anterior está el tema de que es necesario continuar con los aumentos al salario mínimo. Los oponentes han argumentado que los ajustes a éste destruyen empleos, pues se crea una brecha entre los que quieren trabajar a ese nivel de paga más alto (la oferta de trabajo) y la menor demanda de trabajo por parte de los empresarios debido al mayor salario. Pero también dependiendo del volumen de vacantes y de desempleados, el empleo agregado podría subir. Es decir, la teoría económica no implica que aumentos al salario mínimo siempre destruirán empleos, ni que esto nunca ocurrirá. El impacto final es una cuestión empírica que dependerá en gran parte del nivel en el que se ubique el salario. Es por ello que la pregunta relevante no es cuál sería el efecto sobre el empleo de un ajuste al salario mínimo, sino cuál sería un nivel apropiado del salario. Éste será el que esté en línea con las condiciones de estabilidad macroeconómica y de equilibrio en el mercado laboral. Por lo tanto, propugnar por ajustes salariales razonables en esos últimos términos puede ser parte integral de una efectiva política del mercado laboral. Oponerse a aumentos al mínimo es una posición dogmática, pero abogar por ellos de manera indiscriminada porque se cree que hay que promover “salarios dignos” es una postura populista que llevaría a impactos inflacionarios y a destrucción de empleos.