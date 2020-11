Aunque el Gobierno de México considere “prematuro” congratular a Joseph Biden, electo Presidente de Estados Unidos, y esa actitud lo coloque en el centro de un debate nacional, lo importante es cómo adecuarse al nuevo matiz en la relación.

Porque es un hecho que México debe disponerse a una nueva relación con Washington, tiene tiempo, pues, por ahora, importan las exigencias de la agenda doméstica, la tarea de difuminar la política de división de cuatro años.

Pero, organizados como son, seguro habrá un equipo encargado de diseñar la nueva agenda de la relación con México. Nadie en Palacio se haga ilusiones, será la agenda que a ellos convenga, México decidirá cómo lidiar con la nueva realidad.

¿Será hora de que el Presidente delegue?

Más allá de las anecdóticas críticas al viaje presidencial a Tabasco, quizá es tiempo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador empiece a revisar su política de no delegar, porque empieza a afectar la imagen que le es tan cara.

Ninguno de los Presidentes, salvo tristes excepciones perdió el control de su gabinete por delegarles funciones, pues, aunque daban la impresión de que tal o cual funcionario tenía su propia agenda, discretamente les tenían la rienda corta.

Astutamente hacían creer que algunos colaboradores eran “muy poderosos”. Así, cuando el Ejecutivo cometía un error, se facilitaba culpar a “los muy poderosos”. Se iban a su casa y la imagen presidencial se mantenía intacta.

Un error, si Morena soslaya a mujeres

Es un tema jurídico y constitucional eso de la paridad de género en las candidaturas a las quince gubernaturas que estarán en juego en las elecciones del año próximo, pero también es un tema que, si se descuida, provocará innecesarios resentimientos.

Hoy, como nunca, las mujeres, de todas las ideologías y de todos los sectores de la sociedad reclaman la marginación a que las hemos sometido durante siglos. Y advierten que son más de la mitad del padrón electoral.

Razón demás para que el Partido Oficial, Morena, asuma una actitud más conciliadora, menos rigorista, a la propuesta del INE de que la mitad de las candidaturas a gobernador sean para mujeres. Créanlo, les conviene.

NOTAS EN REMOLINO

Era de esperarse que el dirigente nacional de Morena Mario Delgado acudiera a la toma de posesión de Luis Arce, el nuevo Presidente de Bolivia, quien por cierto ya le mando recado a Evo Morales, que son del mismo partido, pero que Luis es el Presidente. Del mismo barro, pero no del mismo molde... No hay elementos para consignar a Pio López Obrador dijo en entrevista el director de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto... Parecerá injusto, pero no es ilegal el decreto que redujo los aguinaldos de los empleados de confianza del Gobierno Federal, aunque algunos ya empezaron a preguntar si la austeridad llegará a pedirles a los servidores públicos los votos franciscanos de obediencia y pobreza, nada más, pues castidad ya sería demasiado... Los bloqueos de carreteras, de vías férreas y la toma de casetas no precisamente refuerzan la imagen de que “ahora si vivimos en un Estado de Derecho” ...