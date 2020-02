Todo parece que este año se conformaría el Comité para el Fechado de Criterios Económicos, que encabezarían siete expertos economistas o en la materia. Donde los nombres que suenan para dicho comité son: Pablo Mejía, economista y rector de la universidad del Estado de México; Gerardo Leyva, quien fuera director adjunto de Investigación del Inegi; Victor Guerrero, profesor del ITA y estadista de indicadores cíclicos, e incluso ha estado en el Inegi como en tres ocasiones como investigador.

Además de Jonathan Heath, subgobernador del Banxico, y un economista por demás reconocido, Luis Foncerrada, catedrático y expresidente del CEESP; Antonio Jiménez Martínez, doctor en Políticas Públicas del CIDE; Ernesto Sepúlveda y Juan Carlos Moreno, catedráticos de talla internacional. El comité se gestiona al interior del Inegi, y el cual no sólo ha visto con buenos ojos el presidente del instituto, Julio Santaella, sino que ha comentado que éste podría quedar constituido en breve, y hay quien calcula tardaría unos dos o tres meses establecerlo.

Los focos centrales del comité son que le pongan fechas de cuándo empieza y cuándo termina una recesión, se analice el tema y se establezcan esquemas del porqué se entró en dicho esquema.

Aunque no va a tener un reconocimiento legal, la realidad es que su impacto de frente a los integrantes de dicho comité seguro será un parámetro para entender y en su caso, se puedan establecer esquemas que permitan detonar la economía mexicana. Que se entienda que una recesión económica se compone de tres condiciones: duración (seis meses continuos sin crecimiento), profundidad (impacto) y generalizada (que sea dicha caída en la economía en todos los sectores industriales).

Pero para ello es necesario que se midan indicadores como empleos, producción industrial, indicadores que tienen un comportamiento coincidente, entonces tu tratas de tener este comportamiento coincidente, meterlo en un indicador compuesto y que te digan en qué fase del ciclo vas. Situación que se lleva a la realidad en países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Brasil y que ayuda a entender cuando se dice que no hay recesión pese a varios meses de baja en economía, o incluso definir condiciones de los indicadores económicos.

Incluso, podría permitir que haya menor ocurrencias en materia de iniciativas relacionadas con la economía de un país. Tal es el caso de la que buscaba utilizar las reservas del Banco de México, y que prácticamente sería hacer un harakiri a México.

CATEM Vs CTM. Nos comentan que aun cuando se busca darle apoyo al CATEM, que encabeza Pedro Haces Barba, los acarreados estuvieron a la orden del día, nos aseguran que a la invitación de los delegados se sumaron 1,000 personas, para llenar el lugar donde se dio cita su convención.

Y es que todo parece que las denuncias que ha interpuesto la CTM en contra de algunas determinaciones de la reforma laboral no han gustado al interior del gobierno federal. No obstante, fue real que el presidente de México también asistió a la reunión de la CTM, que encabeza Carlos Aceves, no es para menos si consideramos que concentra 80% de los sindicatos de las industrias en México. Y su desintegración o empequeñecimiento no será fácil, menos de frente a líderes con poca credibilidad.

En los pasillos. Nos aseguran que se analiza al interior del gobierno de López Obrador la viabilidad y ajustes al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el gran “pero” es que el gobierno está destinando recursos para otórgales seguridad social, o mejor dicho, servicios médicos, lo cual cayeron en la cuenta, debería ser una obligación del sector empresarial. De ahí que este programa, nos dicen, desde septiembre del año pasado, se está otorgando con mayor cautela.