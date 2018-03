Roto el eje Guadalajara-García, Movimiento Ciudadano ha enfilado por una ruta distinta y en la ruta del 2018 dará viabilidad al frente de izquierdas que arroparía las candidaturas de Enrique Alfaro y Miguel Ángel Mancera.

Pero sigue la mesa de negociación. Sin Margarita Zavala y sin el jefe del Gobierno de la Ciudad de México. Y con la insólita inclusión de Gerardo Fernández Noroña a la lista que complementan Jaime Rodríguez El Bronco, Jorge G. Castañeda y Pedro Ferriz de Con. Ese cuarteto será protagonista del Primer Congreso Nacional de Independientes, el próximo viernes 27, en un hotel cercano a la sede del Senado de la República.

Las mediciones son contundentes: el votante está enojado con los políticos tradicionales los comienzan a ver como acartonados, simuladores, hipócritas, mentirosos, desconectados de sus electores, responsables de los grandes males de la sociedad, corruptos, ineficientes e inoperantes y ha decidido rechazar a los candidatos del sistema, sin importar el partido que los postule.

En esta pasarela de independientes, sin embargo; no aparecen los prospectos que por esa modalidad competirían en las elecciones para gobernador en Coahuila, el Estado de México y Nayarit. En los primeros dos casos, porque justamente están en la recolección de las firmas que soportan sus intenciones. Y en la entidad del Pacífico, simplemente porque el alcalde de San Blas, no fue convocado por el comité organizador encabezado por la activista social Irma Amaya de González, de Chihuahua.

A lo largo de 12 horas, con ponencias de apenas 20 minutos, desfilarán una veintena de expositores. Aunque Ferriz de Con, Castañeda y El Bronco gozarán cada uno del doble de ese tiempo para dirigirse a la concurrencia.

Los organizadores han contemplado que haya retrasos en la agenda, por lo que podría erigirse una mesa de trabajo para redactar las conclusiones y un primer manifiesto a la Nación .

Los tres aspirantes a la presidencial del 2018 no coincidirán en la mesa de expositores, pero no desaprovecharán la oportunidad de fijar su postura. La importancia de llevar un solo candidato a la boleta para no pulverizar el voto es el nombre de la conferencia del excanciller foxista. El exdiputado federal Gerardo Fernández Noroña también fue incluido entre los expositores, tras de que reclamara un lugar dado su posicionamiento en algunas encuestas divulgadas recientemente.

El diputado federal Manuel Clouthier Carrillo, uno de los protagonistas de esta oleada de independientes, y el consultor dominicano Leonardo Gil también están en el programa, dominado por alcaldes que han renegado de los partidos y han conquistado posiciones relevantes, entre ellos Alfredo Lozoya Santillán, de Hidalgo del Parral, y Armando Cabada Alvidres, de Ciudad Juárez, Chihuahua, o Alfonso Jesús Martínez Alcázar, quien dejó su militancia panista para ganar la presidencia municipal de Morelia. ¿Los contraejemplos? Francisco Chavira Martínez, quien un mes antes de los comicios declinó a favor del ahora gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, o Edgardo Rubín de Celis, quien se autonombró el Bronco de San Luis Potosí , pero no fue registrado por las autoridades electorales.

Entre los expositores están prospectos de independientes, entre ellos Adrián Esper Cárdenas, empresario de la huasteca y Manuel Paz Ojeda, académico de Tabasco. En aquella entidad y en Veracruz, de acuerdo con recientes mediciones de opinión, uno de cada cinco votantes apoyaría a un candidato que no postulara una formación política tradicional.

EFECTOS SECUNDARIOS

SECUELAS. Al cierre de este espacio, los esfuerzos oficiales por sabotear la conformación de un frente opositor al PRI en el Estado de México parecían exitosos. Una señal poderosa fue la inclusión de Encuentro Social en la coalición que acompañará al candidato del tricolor, dado que los líderes de esa formación política en la entidad mexiquense ya se había comprometido a respaldar a Josefina Vázquez Mota, en caso de que aceptara la nominación. Hasta el último momento, las corrientes perredistas expresaron su oposición a la propuesta de Alejandra Barrales, de amarrar un acuerdo con el PAN. Y crecían las voces a favor de un frente amplio que además de otras fuerzas de izquierda, sumara a MORENA. La coalición, en todo caso, no cancela el proceso interno para elegir al candidato del sol azteca y en el que se habían admitido los registros del coordinador de la bancada en el Congreso local, Juan Zepeda, y del dirigente social, Max Correa. La elección, a padrón abierto, está, programada para el 5 de marzo. En caso de que su coalición no prosperara, tanto el PAN como el PRD podrían optar por cualquiera de sus prospectos a sabiendas de que la abanderada de MORENA, Delfina Gómez Álvarez, ocupa un lugar privilegiado en las preferencias del electorado mexiquense y será la rival a vencer. Ahora deberá probarse una oposición dividida que ayuda al PRI a conservar el poder o si, por el contrario, empodera aún más a la formación liderada por Andrés Manuel López Obrador.

alberto.aguirre@outlook.com