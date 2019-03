El día de la marmota (Groundhog Day, Harold Ramis, 1993; en España, Atrapado en el tiempo) fue inicialmente una película minusvalorada. En la actualidad, sin embargo, forma parte del Registro Nacional de Cine de Estados Unidos y está en el top 10 de las películas de cine fantástico de todos los tiempos. El protagonista (Bill Murray) se ve repentinamente condenado a revivir, vez tras vez, el mismo día, justo cuando se encuentra rodando una noticia en un pueblo remoto donde se celebra anualmente el “Día de la Marmota”. Sólo corrigiendo sus errores vitales logrará salir del bucle.

Algo similar parece estar sucediéndoles a las defensas de los acusados del procés (los 12 catalanes independentistas), que parecen no haber reparado en que apuntar día tras día y machaconamente a los posibles errores del gobierno de Rajoy en la gestión de la crisis catalana no les va a ayudar a salir de la espiral judicial en la que se hallan.

Al igual que ocurriera con las testificales del miércoles, las declaraciones de Urkullu, Rufián, Colau o Zoido practicadas este jueves en el Tribunal Supremo no han sido sino un “más de lo mismo”. ¿Por qué no sirvieron para demostrar la inocencia de los acusados, mediante, por ejemplo, la acreditación de que no hubo ni referéndum ilegal ni existió declaración unilateral de independencia? No. Únicamente ahondaron en lo que ya habían anticipado en la víspera Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría: que nunca hubo voluntad del gobierno de España de permitir una consulta y, ni mucho menos, la independencia de una parte de España.

Inició el turno Urkullu, de cuya testifical lo más interesante que pudo extraerse es que intercedió entre el gobierno de Rajoy y Puigdemont a petición de este último y que éste faltó a su palabra de convocar elecciones autonómicas por la “rebelión” de la calle y la presión de su propio partido.

¿Juzgar a 2 millones de catalanes?

De las testificales de Rufián y Colau, a estas alturas, nadie esperaba ninguna sorpresa. Y así fue: el primero negó la existencia de violencia el 20-S ya que ese día pudo hasta tomar la merienda y la segunda ofreció un mitin político al señalar que para ser justos habría que juzgar a los supuestos 2 millones de catalanes que votaron el 1-O.

Por último, las defensas, salvo la más técnica de Forn, centraron, cómo no, el interrogatorio del exministro Zoido en intentar reprocharle un desproporcionado uso de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las concentraciones ocurridas previa, durante y después de la jornada del referéndum ilegal.

Así, y en ese Día de la Marmota en el que se ha convertido el juicio, casi todos parecieron olvidar que no se está juzgando la actuación policial, sino a quienes declararon unilateralmente la independencia.

@vmunkel es penalista del despacho Sunkel & Paz.